Resep Pizza Wreath, Pizza Puff Pastry Bentuk Karangan yang Renyah dan Lumer

Potret pizza wreath dengan puff pastry yang berbentuk unik. (instagram.com/@kristels.kitchen)

JawaPos.com - Ingin menyajikan pizza dengan tampilan yang lebih menarik? Pizza Wreath bisa menjadi pilihan yang tepat. Hidangan ini dibuat menggunakan puff pastry yang dibentuk menyerupai karangan bunga (wreath), lalu diisi dengan aneka topping pizza favorit dan keju yang meleleh.

Hasilnya adalah camilan atau hidangan utama yang renyah di luar, lembut di dalam, serta mudah dipotong menjadi bagian-bagian kecil untuk dinikmati bersama.



Resep ala @kristels.kitchen menggunakan isian salami, jamur, jagung, zaitun, serta perpaduan keju Gruyère dan mozzarella yang menghasilkan rasa gurih dan tekstur lumer di setiap gigitan.



Pizza Wreath menawarkan pengalaman makan yang berbeda dari pizza biasa. Bentuknya yang melingkar membuat setiap potongan mudah dipisahkan sehingga cocok disajikan saat berkumpul bersama keluarga atau teman.



Penggunaan puff pastry juga menghasilkan lapisan yang renyah dan bertekstur flaky, berpadu sempurna dengan isian pizza yang gurih.



Bahan-Bahan

1 lembar puff pastry siap pakai

Saus pizza atau saus tomat secukupnya

Salami, iris tipis

Zaitun, iris

Jagung manis

Jamur, iris tipis

Keju Gruyère parut

Keju mozzarella parut

1 butir telur, kocok lepas (untuk olesan)



Cara Membuat Pizza Wreath

1. Siapkan Puff Pastry

Keluarkan puff pastry dari kulkas sesuai petunjuk kemasan hingga cukup lentur untuk dibentuk.

Letakkan di atas loyang yang telah dialasi kertas roti.

2. Tambahkan Isian

Oleskan saus pizza secukupnya pada bagian tengah puff pastry.

Susun salami, jamur, jagung, dan zaitun secara merata.

Taburkan keju Gruyère dan mozzarella di atasnya.

3. Bentuk Wreath

Lipat atau bentuk puff pastry menyerupai karangan bunga sesuai pola yang diinginkan hingga seluruh isian tertutup rapi.

Pastikan setiap sambungan ditekan perlahan agar tidak terbuka saat dipanggang.

4. Olesi Telur

Oleskan permukaan pastry menggunakan telur kocok agar hasil panggangan berwarna keemasan dan mengilap.

5. Panggang

Panaskan oven terlebih dahulu.

Panggang pada suhu 200°C selama 15-20 menit, atau hingga puff pastry mengembang sempurna dan berwarna cokelat keemasan.

6. Sajikan

Angkat dari oven dan biarkan selama beberapa menit sebelum dipotong.

Sajikan selagi hangat agar keju tetap lumer.



Gunakan puff pastry dalam kondisi dingin tetapi masih lentur agar lapisannya tetap mengembang saat dipanggang.



Jangan memberi isian terlalu banyak karena dapat membuat pastry sulit ditutup dan mudah bocor.



Pastikan oven sudah benar-benar panas sebelum memanggang agar tekstur pastry menjadi renyah dan berlapis.



Selain salami, Anda bisa menggunakan ayam asap, sosis, daging cincang, tuna, atau pepperoni. Tambahkan paprika, bawang bombai, bayam, atau tomat ceri untuk menambah warna dan rasa.



Jika tidak memiliki keju Gruyère, gunakan cheddar, gouda, atau mozzarella saja sesuai selera.



Pizza Wreath sangat cocok disajikan sebagai camilan saat pesta, hidangan keluarga, menu makan malam, hingga sajian saat perayaan hari besar. Bentuknya yang unik membuat hidangan ini menjadi pusat perhatian di meja makan.



Pizza Wreath menghadirkan kombinasi puff pastry yang renyah, keju yang lumer, serta topping pizza favorit dalam bentuk yang cantik dan mudah dinikmati bersama. Meski tampilannya terlihat elegan, resep ini tetap mudah dibuat menggunakan bahan-bahan sederhana yang tersedia di pasaran.



Tips tambahan: Setelah matang, diamkan Pizza Wreath selama 3-5 menit sebelum dipotong. Cara ini membuat keju sedikit mengeras sehingga isiannya tidak mudah tumpah dan potongan pizza tetap rapi saat disajikan.

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