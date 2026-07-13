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Nola Amalia Rosyada
Selasa, 14 Juli 2026 | 03.17 WIB

Resep Salt Bread Ubi Mozzarella, Sarapan Praktis dengan Isian Ubi Manis dan Keju Lumer

Potret salt bread ubi mozzarella yang bisa dijadikan sarapan dan mudah dibuat di rumah. (Sumber: instagram.com/@devivoy) - Image

Potret salt bread ubi mozzarella yang bisa dijadikan sarapan dan mudah dibuat di rumah. (Sumber: instagram.com/@devivoy)

JawaPos.com - Sedang ide sarapan yang praktis, mengenyangkan, sekaligus lezat? Salt Bread Ubi Mozzarella bisa menjadi pilihan yang patut dicoba. Perpaduan roti salt bread yang lembut dengan ubi madu yang manis alami dan mozzarella yang lumer menciptakan kombinasi rasa gurih, manis, dan creamy dalam setiap gigitan.

Menu ini tidak membutuhkan banyak bahan maupun waktu memasak, sehingga cocok disiapkan saat pagi hari yang sibuk. Selain untuk sarapan, hidangan ini juga nikmat dijadikan camilan sore atau bekal.

Salt bread memiliki tekstur lembut dengan cita rasa gurih yang berpadu sempurna dengan manisnya ubi madu. Tambahan mozzarella memberikan sensasi lumer yang membuat hidangan terasa semakin istimewa.

Dilansir dari Instagram @devivoy, selain mudah dibuat, menu ini juga memberikan rasa kenyang lebih lama berkat kombinasi roti dan ubi sebagai sumber karbohidrat.

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Bahan-Bahan
Salt bread secukupnya
Ubi madu, kukus hingga matang
Keju mozzarella parut secukupnya

Cara Membuat Salt Bread Ubi Mozzarella
1. Siapkan Ubi
Kupas ubi madu, lalu kukus hingga empuk.
Haluskan menggunakan garpu agar mudah dijadikan isian.
2. Belah Roti
Belah salt bread tanpa memutus bagian bawahnya sehingga membentuk kantong.
3. Isi Roti
Masukkan ubi madu yang telah dihaluskan ke dalam roti.
Tambahkan mozzarella parut secukupnya di atas ubi.
4. Panggang
Panggang menggunakan oven, air fryer, atau teflon bertutup hingga roti hangat dan keju meleleh sempurna.
5. Sajikan
Nikmati selagi hangat agar mozzarella tetap lumer dan tekstur roti tetap lembut.

Gunakan api kecil atau suhu sekitar 170-180°C saat memanggang agar roti tidak cepat gosong sementara keju meleleh sempurna.

Jika menggunakan teflon, tutup wajan selama proses memanggang agar panas merata dan keju lebih cepat meleleh.

Selain ubi madu, Anda bisa menambahkan pisang, jagung manis, ayam suwir, smoked beef, atau sedikit kayu manis bubuk untuk memberikan cita rasa yang berbeda.

Tambahan madu atau sedikit mentega setelah dipanggang juga dapat membuat rasa semakin kaya.

Salt Bread Ubi Mozzarella merupakan menu praktis yang cocok disiapkan dalam waktu singkat. Perpaduan tekstur roti yang lembut, ubi yang manis, dan keju yang lumer membuat hidangan ini disukai oleh anak-anak maupun orang dewasa.

Menu ini juga mudah dibawa sebagai bekal ke sekolah atau kantor karena tetap nikmat disantap dalam keadaan hangat.

Dengan bahan yang sederhana dan proses memasak yang singkat, Salt Bread Ubi Mozzarella menjadi pilihan menu yang lezat untuk memulai hari. Kombinasi rasa gurih, manis, dan creamy menjadikannya camilan maupun sarapan yang sulit untuk ditolak.

Agar hasilnya lebih nikmat, panggang roti hingga bagian luarnya sedikit renyah tetapi bagian dalamnya tetap lembut. Tekstur kontras ini akan membuat isian ubi dan mozzarella terasa semakin lezat saat disantap hangat.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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