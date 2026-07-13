Resep Salt Bread Ubi Mozzarella, Sarapan Praktis dengan Isian Ubi Manis dan Keju Lumer

Bahan-Bahan

Salt bread secukupnya

Ubi madu, kukus hingga matang

Keju mozzarella parut secukupnya



Cara Membuat Salt Bread Ubi Mozzarella

1. Siapkan Ubi

Kupas ubi madu, lalu kukus hingga empuk.

Haluskan menggunakan garpu agar mudah dijadikan isian.

2. Belah Roti

Belah salt bread tanpa memutus bagian bawahnya sehingga membentuk kantong.

3. Isi Roti

Masukkan ubi madu yang telah dihaluskan ke dalam roti.

Tambahkan mozzarella parut secukupnya di atas ubi.

4. Panggang

Panggang menggunakan oven, air fryer, atau teflon bertutup hingga roti hangat dan keju meleleh sempurna.

5. Sajikan

Nikmati selagi hangat agar mozzarella tetap lumer dan tekstur roti tetap lembut.



Gunakan api kecil atau suhu sekitar 170-180°C saat memanggang agar roti tidak cepat gosong sementara keju meleleh sempurna.



Jika menggunakan teflon, tutup wajan selama proses memanggang agar panas merata dan keju lebih cepat meleleh.



Selain ubi madu, Anda bisa menambahkan pisang, jagung manis, ayam suwir, smoked beef, atau sedikit kayu manis bubuk untuk memberikan cita rasa yang berbeda.



Tambahan madu atau sedikit mentega setelah dipanggang juga dapat membuat rasa semakin kaya.



Salt Bread Ubi Mozzarella merupakan menu praktis yang cocok disiapkan dalam waktu singkat. Perpaduan tekstur roti yang lembut, ubi yang manis, dan keju yang lumer membuat hidangan ini disukai oleh anak-anak maupun orang dewasa.



Menu ini juga mudah dibawa sebagai bekal ke sekolah atau kantor karena tetap nikmat disantap dalam keadaan hangat.



Dengan bahan yang sederhana dan proses memasak yang singkat, Salt Bread Ubi Mozzarella menjadi pilihan menu yang lezat untuk memulai hari. Kombinasi rasa gurih, manis, dan creamy menjadikannya camilan maupun sarapan yang sulit untuk ditolak.



Agar hasilnya lebih nikmat, panggang roti hingga bagian luarnya sedikit renyah tetapi bagian dalamnya tetap lembut. Tekstur kontras ini akan membuat isian ubi dan mozzarella terasa semakin lezat saat disantap hangat.