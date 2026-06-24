Resep Salt Bread Ubi Mozzarella, Perpaduan Gurih, Manis, dan Lumer dalam Sekali Gigitan

Potret salt bread ubi mozzarella dengan perpaduan rasa manis dan asin yang balance. (Sumber: instagram.com/@hyunmristu)



JawaPos.com - Jika sedang mencari ide camilan yang sederhana tetapi memiliki rasa yang unik, Salt Bread Ubi Mozzarella bisa menjadi pilihan menarik untuk dicoba.

Kreasi dari @hyunmristu ini menggabungkan salt bread yang gurih dan sedikit renyah dengan ubi cilembu yang manis alami serta mozzarella yang lumer dan stretchy. Meski hanya menggunakan beberapa bahan, hasil akhirnya terasa seperti camilan ala bakery kekinian.



Perpaduan rasa gurih, manis, dan creamy membuat menu ini cocok dinikmati sebagai sarapan, teman minum kopi, atau camilan sore bersama keluarga.



Salt bread memiliki cita rasa gurih khas dengan tekstur lembut di bagian dalam. Saat dipadukan dengan ubi cilembu yang legit dan mozzarella yang meleleh, tercipta kombinasi rasa yang seimbang dan tidak membosankan. Selain itu, resep ini sangat praktis karena tidak memerlukan banyak persiapan maupun teknik memasak yang rumit.

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Bahan-Bahan

Salt bread secukupnya

Ubi cilembu matang secukupnya

Shredded mozzarella secukupnya



Cara Membuat Salt Bread Ubi Mozzarella

1. Siapkan Ubi

Kukus atau panggang ubi cilembu hingga matang dan teksturnya lembut. Haluskan atau hancurkan menggunakan garpu.

2. Belah Salt Bread

Belah bagian tengah salt bread tanpa memutus seluruh bagian roti.

3. Isi Roti

Masukkan ubi cilembu ke dalam roti, lalu tambahkan shredded mozzarella secukupnya.

4. Panggang atau Air Fry

Panaskan kembali roti menggunakan oven, air fryer, atau teflon tertutup hingga mozzarella meleleh dan roti terasa hangat.

5. Sajikan

Nikmati selagi hangat agar tekstur mozzarella tetap lumer dan stretchy.



Gunakan ubi cilembu yang sudah dipanggang karena biasanya memiliki rasa lebih manis dan aroma yang lebih kuat dibanding ubi kukus. Salt bread secukupnyaUbi cilembu matang secukupnyaShredded mozzarella secukupnya1. Siapkan UbiKukus atau panggang ubi cilembu hingga matang dan teksturnya lembut. Haluskan atau hancurkan menggunakan garpu.2. Belah Salt BreadBelah bagian tengah salt bread tanpa memutus seluruh bagian roti.3. Isi RotiMasukkan ubi cilembu ke dalam roti, lalu tambahkan shredded mozzarella secukupnya.4. Panggang atau Air FryPanaskan kembali roti menggunakan oven, air fryer, atau teflon tertutup hingga mozzarella meleleh dan roti terasa hangat.5. SajikanNikmati selagi hangat agar tekstur mozzarella tetap lumer dan stretchy.Gunakan ubi cilembu yang sudah dipanggang karena biasanya memiliki rasa lebih manis dan aroma yang lebih kuat dibanding ubi kukus.

Jangan terlalu banyak mengisi roti agar isian tidak mudah keluar saat dipanaskan. Jika suka rasa yang lebih kaya, tambahkan sedikit butter pada permukaan roti sebelum dipanggang agar aromanya semakin harum.



Salt Bread Ubi Mozzarella cocok dinikmati bersama kopi hitam, latte, cappuccino, teh hangat, atau cokelat panas. Untuk menu sarapan yang lebih mengenyangkan, sajikan bersama telur orak-arik atau salad buah segar. Kombinasi ini juga pas sebagai camilan sore saat bersantai di rumah.



Dengan hanya tiga bahan utama, Salt Bread Ubi Mozzarella menawarkan kombinasi rasa yang sederhana tetapi memanjakan lidah. Gurihnya salt bread, manisnya ubi cilembu, dan mozzarella yang lumer menciptakan camilan yang cocok untuk segala suasana. Praktis, mengenyangkan, dan pastinya membuat ingin menambah lagi.