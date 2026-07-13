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Shania Vivi Armylia Putri
Selasa, 14 Juli 2026 | 01.52 WIB

Sarapan Murah dan Puas Sekitaran Stasiun Jatinegara: Solusi Praktis dan Enak untuk Mengisi Energi Sebelum Ngantor

Ilustrasi makanan di sekitar stasiun Jatinegara/YouTube @@JAKARTAKULINER - Image

Ilustrasi makanan di sekitar stasiun Jatinegara/YouTube @@JAKARTAKULINER

JawaPos.Com - Mengejar jadwal kereta di hari masuk kerja, seringkali membuat anda harus bergerak cepat agar tidak terjebak macet dan terlambat sampai kantor. 

Terutama bagi anda yang menempuh perjalanan cukup jauh, pagi hari bisa jadi menegangkan karena harus berpacu dengan jadwal keberangkatan kereta. 

Akibatnya sarapan seringkali terlewat begitu saja. Banyak pekerja kantoran memilih melewatkan waktu sarapan demi bisa tiba di tempat kerja dengan tepat waktu.

Namun, tidak perlu khawatir, bagi anda yang sedang terburu-buru, tersedia berbagai pilihan kuliner di sekitaran stasiun Jatinegara

Berdasarkan ulasan dari kanal YouTube @JAKARTAKULINER  berikut adalah tempat makan terbaik sekitaran stasiun Jatinegara yang bisa anda coba, sebagai solusi praktis untuk mengisi energi sebelum menghadapi aktivitas yang berat dan padat setiap hari.  

Bubur ayam bumiayu menjadi pilihan yang  cocok untuk mengawali hari anda. Seporsi terdiri dari bubur, kecap asin, kuah kaldu, kerupuk, daun bawang, cakwe kacang,suwiran ayam melimpah,  serta kerupuk kuning. Dengan harga sekitar  Rp13.000, anda suudah bisa menikmati semangkuk bubur yang mengenyangkan. Menariknya, setiap pelanggan yang makan di tempat juga mendapatkan teh hangat gratis. Tersedia juga aneka sate-satean sebagai pelengkap dengan harga mulai dari Rp 3.000-an saja. Bubur ayam bumiayu sangat dekat dengan stasiun, hanya berjarak sekitar 500 m di seberang stasiun Jatinegara.

Bakso boy menjadi comfort food yang bisa menjadi pilihan anda untuk mengisi tenaga setelah perjalanan menggunakan kereta. Seporsi bakso boy terdiri dari bihun, bakso, tahu bakso, daun seledri, bawang goreng, dan kuah kaldu yang gurih. Bakso boy memiliki tekstur kenyal dengan cita rasa daging sapi yang berasa. Alamatnya berada di Jl. Bekasi Timur I No.12, Jatinegara 

Bagi anda penggemar mie, mie fasol menjadi destinasi kuliner yang patut dicoba. Lokasinya yang sangat dekat dengan stasiun, sehingga mudah dijangkau hanya dengan berjalan kaki. Harga menunya juga ramah di kantong,mulai dari Rp 15.000. Pilihan menunya juga beragam mulai dari mie level, mie  yamin, mie gomak, sampai nasi ayam rempah kecombrang. Selain itu, tersedia juga aneka camilan seperti kwetiau, lumpia, udang rambutan, dimsum, pangsit, dan otak-otak. 

Editor: Novia Tri Astuti
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