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Kamis, 4 Juni 2026 | 06.07 WIB

7 Mall Solo yang Lokasinya Dekat Stasiun dan Terminal sehingga Mudah Dijangkau Transportasi Umum

Ilustrasi Pakuwon Mall Solo Baru. (Google Maps). - Image

Ilustrasi Pakuwon Mall Solo Baru. (Google Maps).

JawaPos.com - Solo merupakan salah satu kota di Jawa Tengah dengan konektivitas transportasi umum baik.

Hadirnya Stasiun Solo Balapan san Terminal Tirtonadi terhubung melalui skybridge untuk memudahkan wisatawan. 

Skybridge memudahkan wisatawan menjangkau mall tanpa kendaraan pribadi.

Beberapa mall Solo dekat stasiun Solo Balapan dengan kendaraan umum/pribadi seperti yang dilansir oleh Traveloka (2025).

Simak 7 mall di kota Solo yang lokasinya dekat stasiun dan terminal sehingga mudah dijangkau transportasi umum.

Solo paragon lifestyle mall

Mall ini sangat dekat dengan stasiun solo balapan dan terminal tirtonadi. Lokasinya strategis di area Kecamatan Banjarsari. 

Dari mall ke stasiun solo balapan sekitar 2 km dengan waktu tempuh 4-9 menit via Jl. Gajahmada dan Jl. Yosodipuro.

Dari mall ke terminal tirtonadi sekitar 2,5 km dengan waktu tempuh 5-8 menit via Jl. MT Haryono. 

Mall ini menjadi pilihan pertama pengunjung karena sangat mudah dijangkau stasiun seperti yang dilansir oleh Tripadvisor, Senin (13/5).  

Editor: Hanny Suwindari
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