Pramono Anung Minta Warga Jakarta Jujur saat Jawab Survei Sensus Ekonomi 2026

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)
JawaPos.com - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mencanangkan Sensus Ekonomi 2026 di Balai Agung, Balai Kota Jakarta, Senin (13/7). Pendataan sepuluh tahunan ini ditargetkan menjadi kompas utama dalam merumuskan kebijakan investasi, lapangan kerja, pengembangan UMKM, hingga kesejahteraan warga.
Gubernur Pramono menegaskan, validitas data BPS merupakan rujukan paling krusial dalam setiap pengambilan keputusan teknokratis.
"Bagi saya, data ini adalah referensi paling utama untuk mengambil keputusan secara teknokratis. Hampir semua data BPS selalu kami gunakan dalam rapat-rapat di Balai Kota, termasuk untuk menentukan berbagai kebijakan sosial maupun pembangunan," ujar Pramono.
Peran Jakarta dalam peta perekonomian nasional memang tidak main-main. Saat ini, Jakarta menyumbang hingga 16,67 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional.
Oleh karena itu, potret ekonomi yang dihasilkan dari sensus ini diyakini akan mencerminkan separuh wajah dinamika bisnis di Indonesia. Terlebih, performa ekonomi Jakarta tengah berada di tren positif dengan pertumbuhan 5,59 persen dan angka inflasi 2,78 persen, terendah di Pulau Jawa.
Pramono mencontohkan bagaimana potret data dari BPS berhasil membantu pemerintah melakukan intervensi wilayah, salah satunya memangkas jumlah RW kumuh di Jakarta secara signifikan dari 445 RW pada 2017 menjadi 211 RW pada 2026.
Ke depan, hasil Sensus Ekonomi 2026 ini akan langsung diintegrasikan untuk memperkuat jaring pengaman sosial, pendidikan, hingga kesehatan.
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