Polda Metro Jaya Selidiki dan Cari Tahu Pengirim Pesan Teror di SDN Srengseng Sawah 15 Pagi

JawaPos.com - Polda Metro Jaya langsung menindaklanjuti laporan ancaman bom di SDN Srengseng Sawah 15 Pagi di wilayah Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan (Jaksel) pada Senin (13/7). Ancaman itu pertama kali diterima oleh salah seorang guru dan petugas tata usaha di sekolah tersebut.

Berdasar informasi yang diterima oleh petugas kepolisian, ancaman diterima saat siswa dan guru sedang mengikuti upacara hari pertama masuk sekolah pasca libur panjang. Setelah proses penyisiran dilakukan, Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya bersama Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Metro Jaksel melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP).

“Ditreskrimum Polda Metro Jaya dan Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan melakukan olah TKP serta mendalami asal pesan ancaman tersebut,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto kepada awak media.

Tidak hanya itu, petugas kepolisian telah melakukan penyelidikan untuk mengidentifikasi pengirim pesan dan mencari tahu motif di balik ancaman tersebut. Budi meminta agar masyarakat tetap tenang dan tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi sumber dan asal-usulnya.

”Masyarakat tetap tenang dan memberikan ruang kepada petugas untuk melakukan pemeriksaan serta penyelidikan secara menyeluruh,” jelasnya.

Perwira menengah Polri dengan tiga kembang di pundak itu menyatakan bahwa penyisiran lokasi dilakukan oleh Tim Gegana bersama Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri untuk memastikan keamanan seluruh warga sekolah dan masyarakat di sekitar lokasi.

”Tim Gegana dan Densus 88 Antiteror langsung melakukan penyisiran di lingkungan sekolah. Siswa dan guru juga telah dievakuasi sebagai langkah keselamatan,” imbuhnya.

Diberitakan sebelumnya, SDN Srengseng Sawah 15 mendadak mencekam ketika salah seorang guru dan petugas tata usaha mendapat pesan teror bom pada hari pertama Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS). Berdasar dokumentasi yang diterima oleh awak media, tertulis pesan bahwa bom sudah ditempatkan di 11 titik sekolah.