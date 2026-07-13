Pemprov DKI dan Kemenpora Gelar Wirasena Youth Camp dan Indonesia Youth Summit 2026

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) RI, Erick Thohir melakukan penandatanganan Nota Kesepakatan (MoU) di Balairung, Balai Kota Jakarta, Senin (13/7). (Istimewa)
JawaPos.com - Ribuan generasi muda dari seluruh penjuru tanah air bersiap memadati Ibu Kota pada Oktober mendatang.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta resmi bersinergi dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) RI untuk menggelar dua perhelatan Wirasena Youth Camp dan Indonesia Youth Summit 2026.
Langkah ini dikukuhkan melalui penandatanganan Nota Kesepakatan (MoU) di Balairung, Balai Kota Jakarta, Senin (13/7). Kolaborasi ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam menggodok kesiapan pemuda menyongsong peringatan 100 Tahun Sumpah Pemuda pada 2028 mendatang.
Agenda Wirasena Youth Camp dijadwalkan bergulir pada 21–31 Oktober 2026 dengan menggandeng sekitar 168 peserta terpilih dari berbagai wilayah Indonesia. Selang beberapa hari, Indonesia Youth Summit 2026 akan menyusul pada 29–30 Oktober 2026 dengan skala yang jauh lebih masif, yakni menargetkan keterlibatan hingga 5.000 peserta.
Pusat kegiatan dari kedua acara nasional ini akan ditempatkan di kawasan seni budaya Taman Ismail Marzuki (TIM), serta memanfaatkan sejumlah fasilitas publik pendukung milik Pemprov DKI Jakarta.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menegaskan bahwa Jakarta sepenuhnya siap menyambut kedatangan para pemuda dan memastikan seluruh fasilitas publik dioptimalkan dengan baik.
"Hari ini Pemerintah DKI Jakarta bersama Kemenpora melakukan kesepakatan untuk pelaksanaan Wirasena Youth Camp dan Indonesia Youth Summit 2026. Ini merupakan bentuk kerja sama dan kolaborasi antara Kemenpora dengan Pemerintah DKI Jakarta," ujar Gubernur Pramono.
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