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Leni Setya Wati
Sabtu, 11 Juli 2026 | 02.51 WIB

Cocok Disantap saat Hangat, Begini Resep Soto Kuah Santan yang Lezat dan Gurih

Soto Kuah Santan (Instagram @maybelin_ma) - Image

Soto Kuah Santan (Instagram @maybelin_ma)

JawaPos.com - Soto menjadi salah satu hidangan tradisional Indonesia yang selalu digemari oleh banyak orang. Beragam daerah di Nusantara memiliki ciri khas soto masing-masing, mulai dari kuah bening yang ringan hingga kuah santan yang lebih kaya cita rasa.

Di antara berbagai jenis soto tersebut, soto kuah santan menjadi pilihan favorit bagi pencinta makanan berkuah karena menawarkan rasa gurih dengan tekstur kuah yang lebih kental dan nikmat.

Perpaduan bumbu rempah dan santan menghasilkan cita rasa yang menggugah selera, terutama ketika disajikan dalam keadaan hangat.

Jika ingin mencoba membuatnya sendiri di rumah, Anda dapat mengikuti resep soto kuah santan yang praktis dan mudah dipraktikkan ini seperti dilansir dari laman Radar Madiun.

Bahan Utama:
 
- 500 gram daging sapi, direbus lalu disuwir
- 500 ml santan cair
- 1 liter air kaldu (dari rebusan daging)
- 2 batang serai, dimemarkan
- 3 lembar daun jeruk
- 2 lembar daun salam
- Garam, gula, dan penyedap secukupnya
- Minyak untuk menumis
 
Bumbu Halus:
 
- 6 siung bawang merah
- 4 siung bawang putih
- 3 butir kemiri
- 2 cm kunyit, dibakar sebentar
- 2 cm jahe
- 1 sdt ketumbar
- Sedikit merica bubuk
 
Pelengkap:
 
- Tauge, diseduh air panas
- Kol iris tipis
- Irisan tomat
- Telur rebus
- Bawang goreng
 
Cara Membuat:
 
1. Tumis bumbu halus bersama serai, daun salam, dan daun jeruk hingga harum.
 
2. Masukkan suwiran daging sapi, aduk rata agar bumbu meresap.
 
3. Tuang air kaldu, biarkan mendidih, lalu masukkan santan cair.
 
4. Aduk perlahan dan terus-menerus agar santan tidak pecah. Bumbui dengan garam, gula, dan penyedap sesuai selera.
 
5. Masak hingga kuah sedikit mengental dan aroma rempah keluar sempurna.
 
Sajikan soto kuah santan dalam mangkuk, lengkap dengan pelengkap seperti tauge, kol, telur rebus, dan taburan bawang goreng. Ingin sensasi segar dan pedas?
 
Tambahkan perasan jeruk nipis dan sambal. Hangatnya kuah, gurihnya santan, dan kaya rempahnya soto ini dijamin bikin siapa pun jatuh hati.
 
Cocok disantap kapan saja, apalagi di hari yang dingin. Selamat mencoba!
 
 
Editor: Setyo Adi Nugroho
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