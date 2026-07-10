Cocok Disantap saat Hangat, Begini Resep Soto Kuah Santan yang Lezat dan Gurih

Soto Kuah Santan (Instagram @maybelin_ma)
JawaPos.com - Soto menjadi salah satu hidangan tradisional Indonesia yang selalu digemari oleh banyak orang. Beragam daerah di Nusantara memiliki ciri khas soto masing-masing, mulai dari kuah bening yang ringan hingga kuah santan yang lebih kaya cita rasa.
Di antara berbagai jenis soto tersebut, soto kuah santan menjadi pilihan favorit bagi pencinta makanan berkuah karena menawarkan rasa gurih dengan tekstur kuah yang lebih kental dan nikmat.
Perpaduan bumbu rempah dan santan menghasilkan cita rasa yang menggugah selera, terutama ketika disajikan dalam keadaan hangat.
Jika ingin mencoba membuatnya sendiri di rumah, Anda dapat mengikuti resep soto kuah santan yang praktis dan mudah dipraktikkan ini seperti dilansir dari laman Radar Madiun.
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