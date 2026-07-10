Cocok Disantap saat Hangat, Begini Resep Soto Kuah Santan yang Lezat dan Gurih

Bahan Utama:

- 500 gram daging sapi, direbus lalu disuwir

- 500 ml santan cair

- 1 liter air kaldu (dari rebusan daging)

- 2 batang serai, dimemarkan

- 3 lembar daun jeruk

- 2 lembar daun salam

- Garam, gula, dan penyedap secukupnya

- Minyak untuk menumis

Bumbu Halus:

- 6 siung bawang merah

- 4 siung bawang putih

- 3 butir kemiri

- 2 cm kunyit, dibakar sebentar

- 2 cm jahe

- 1 sdt ketumbar

- Sedikit merica bubuk

Pelengkap:

- Tauge, diseduh air panas

- Kol iris tipis

- Irisan tomat

- Telur rebus

- Bawang goreng

Cara Membuat:

1. Tumis bumbu halus bersama serai, daun salam, dan daun jeruk hingga harum.

2. Masukkan suwiran daging sapi, aduk rata agar bumbu meresap.

3. Tuang air kaldu, biarkan mendidih, lalu masukkan santan cair.

4. Aduk perlahan dan terus-menerus agar santan tidak pecah. Bumbui dengan garam, gula, dan penyedap sesuai selera.

5. Masak hingga kuah sedikit mengental dan aroma rempah keluar sempurna.

Sajikan soto kuah santan dalam mangkuk, lengkap dengan pelengkap seperti tauge, kol, telur rebus, dan taburan bawang goreng. Ingin sensasi segar dan pedas?

Tambahkan perasan jeruk nipis dan sambal. Hangatnya kuah, gurihnya santan, dan kaya rempahnya soto ini dijamin bikin siapa pun jatuh hati.

Cocok disantap kapan saja, apalagi di hari yang dingin. Selamat mencoba!