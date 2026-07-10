Resep Keju Cheddar Bubuk Homemade, Gurih, Praktis, dan Cocok untuk Aneka Camilan

JawaPos.com - Keju cheddar bubuk sering digunakan sebagai taburan berbagai makanan seperti kentang goreng, popcorn, ayam crispy, makaroni, hingga keripik. Sayangnya, produk siap pakai terkadang sulit ditemukan atau memiliki harga yang cukup mahal. Kabar baiknya, Anda bisa membuat keju cheddar bubuk homemade sendiri di rumah dengan bahan sederhana.

Resep ala @devinahermawan menggunakan keju cheddar blok yang dipadukan dengan maizena, garam, dan kaldu ayam bubuk. Hasilnya adalah bubuk keju yang gurih, harum, dan mudah digunakan sebagai bumbu tabur untuk berbagai hidangan.

Membuat keju cheddar bubuk sendiri memberikan beberapa keuntungan. Selain lebih ekonomis, Anda juga dapat mengatur tingkat rasa gurih sesuai selera dan menggunakan bahan yang lebih segar tanpa tambahan pengawet.

Keju bubuk homemade ini cocok disimpan sebagai stok dapur untuk memperkaya cita rasa berbagai camilan maupun hidangan sehari-hari.

Bahan-Bahan

160 gram keju cheddar blok olahan

3 sdm tepung maizena

1/4 sdt garam

1/2 sdt kaldu ayam bubuk

Cara Membuat Keju Cheddar Bubuk

1. Haluskan Keju

Parut keju cheddar hingga halus.

Masukkan ke dalam food chopper bersama garam dan kaldu ayam bubuk.

Proses hingga teksturnya lebih halus dan tercampur rata.

2. Keringkan Keju

Panaskan wajan dengan api kecil.

Masukkan campuran keju, lalu masak selama kurang lebih 7 menit sambil terus diaduk agar tidak gosong.

Setelah itu, biarkan hingga benar-benar dingin.

3. Sangrai Maizena

Sangrai tepung maizena sebentar menggunakan api kecil hingga terasa lebih ringan dan tidak berbau tepung mentah.

Angkat dan dinginkan.

4. Haluskan Menjadi Bubuk

Masukkan keju yang telah dingin dan maizena sangrai ke dalam food chopper.

Haluskan hingga menjadi bubuk yang lembut dan merata.

5. Simpan

Keju cheddar bubuk siap digunakan atau disimpan dalam wadah kedap udara.

Pastikan keju benar-benar dingin sebelum dihaluskan kembali agar tidak menggumpal. Simpan dalam wadah kedap udara yang bersih dan kering untuk menjaga kualitas serta mencegah kelembapan.

Gunakan sendok yang kering setiap kali mengambil bubuk keju agar tidak mudah rusak.

Keju cheddar bubuk homemade dapat digunakan sebagai taburan berbagai hidangan, seperti kentang goreng, ayam goreng crispy, popcorn, makaroni goreng, keripik singkong, keripik kentang, pasta, hingga roti panggang.

Anda juga bisa mencampurkannya dengan bubuk cabai, bawang putih bubuk, atau paprika bubuk untuk menciptakan variasi bumbu tabur dengan cita rasa yang berbeda.

Keju cheddar bubuk homemade merupakan salah satu stok bumbu yang praktis dan serbaguna. Dengan bahan sederhana dan proses pembuatan yang mudah, Anda dapat menghadirkan rasa gurih keju yang kaya pada berbagai camilan maupun hidangan favorit keluarga.

Agar tekstur bubuk lebih halus seperti produk komersial, ayak keju bubuk setelah dihaluskan, lalu proses kembali bagian yang masih kasar di food chopper. Dengan cara ini, hasil akhirnya akan lebih lembut, mudah ditaburkan, dan menempel lebih baik pada makanan.