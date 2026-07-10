Resep Telur Kari Sederhana, Lauk Praktis dengan Kuah Gurih dan Kaya Rempah

JawaPos.com - Telur menjadi salah satu bahan makanan yang selalu ada di dapur karena praktis, bergizi, dan mudah diolah menjadi berbagai hidangan. Jika bosan dengan telur goreng atau telur rebus biasa, Telur Kari bisa menjadi pilihan menu yang lezat dan mengenyangkan.

Resep ala @cemscooks menghadirkan kuah kari yang gurih dengan aroma rempah yang menggugah selera. Dipadukan dengan bawang bombai dan telur, hidangan ini cocok disantap bersama nasi hangat. Anda juga bisa menambahkan kentang atau keju mozzarella agar rasanya semakin kaya.

Telur kari menawarkan cita rasa yang lebih kompleks dibandingkan olahan telur biasa. Bumbu kari memberikan aroma rempah yang hangat, sementara bawang bombai menambah rasa manis alami pada kuah.

Selain mudah dibuat, menu ini juga menggunakan bahan-bahan sederhana sehingga cocok untuk makan siang, makan malam, atau saat ingin memasak hidangan praktis.

Bahan-Bahan

Bahan Utama

2 butir telur

1 buah bawang bombai, iris

Bumbu kari instan secukupnya

300 ml air

Minyak sayur secukupnya

Mentega secukupnya

Garam secukupnya

Lada secukupnya

Bahan Opsional

Kentang, potong dadu kecil

Keju mozzarella

Bubuk cabai

Cara Membuat Telur Kari

1. Masak Telur

Rebus atau goreng telur sesuai selera, lalu sisihkan.

2. Tumis Bawang

Panaskan sedikit minyak dan mentega dalam wajan.

Tumis bawang bombai hingga layu dan harum.

3. Masukkan Bumbu Kari

Tambahkan bumbu kari instan.

Aduk hingga bumbu matang dan aromanya keluar.

4. Tambahkan Air

Tuang air ke dalam wajan.

Aduk hingga bumbu larut dan kuah mulai mendidih.

5. Bumbui

Masukkan garam dan lada sesuai selera.

Jika menggunakan kentang, masukkan pada tahap ini lalu masak hingga empuk.

6. Masukkan Telur

Tambahkan telur ke dalam kuah kari.

Masak beberapa menit agar bumbu meresap.

Jika menggunakan mozzarella, tambahkan menjelang akhir memasak hingga keju meleleh.

7. Sajikan

Taburkan sedikit bubuk cabai bila menyukai rasa yang lebih pedas.

Sajikan Telur Kari selagi hangat bersama nasi putih.

Tumis bumbu kari hingga benar-benar matang sebelum menambahkan air agar aroma rempah lebih keluar dan kuah tidak terasa langu.

Jika ingin kuah lebih creamy, Anda bisa menambahkan sedikit susu cair atau santan sesuai selera.

Telur Kari paling nikmat disantap bersama nasi putih hangat.

Sebagai pelengkap, tambahkan acar timun, kerupuk, tumis sayuran, atau taburan daun bawang agar hidangan semakin lengkap.

Telur Kari merupakan solusi sederhana ketika ingin menikmati lauk yang berbeda tanpa perlu banyak bahan. Dengan kuah kari yang gurih dan kaya rempah, hidangan ini mampu membuat menu makan sehari-hari terasa lebih istimewa.

Untuk rasa yang lebih kaya, goreng atau rebus telur lalu buat sedikit sayatan pada permukaannya sebelum dimasukkan ke dalam kuah kari. Cara ini membantu bumbu lebih mudah meresap ke dalam telur sehingga rasanya semakin gurih saat disantap.