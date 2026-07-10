Resep Telur Kari Sederhana, Lauk Praktis dengan Kuah Gurih dan Kaya Rempah

Telur kari sederhana dengan bawang bombai dan bumbu kari instan. (instagram.com/@cemscooks)
JawaPos.com - Telur menjadi salah satu bahan makanan yang selalu ada di dapur karena praktis, bergizi, dan mudah diolah menjadi berbagai hidangan. Jika bosan dengan telur goreng atau telur rebus biasa, Telur Kari bisa menjadi pilihan menu yang lezat dan mengenyangkan.
Resep ala @cemscooks menghadirkan kuah kari yang gurih dengan aroma rempah yang menggugah selera. Dipadukan dengan bawang bombai dan telur, hidangan ini cocok disantap bersama nasi hangat. Anda juga bisa menambahkan kentang atau keju mozzarella agar rasanya semakin kaya.
Telur kari menawarkan cita rasa yang lebih kompleks dibandingkan olahan telur biasa. Bumbu kari memberikan aroma rempah yang hangat, sementara bawang bombai menambah rasa manis alami pada kuah.
Selain mudah dibuat, menu ini juga menggunakan bahan-bahan sederhana sehingga cocok untuk makan siang, makan malam, atau saat ingin memasak hidangan praktis.
Bahan-Bahan
Bahan Utama
2 butir telur
1 buah bawang bombai, iris
Bumbu kari instan secukupnya
300 ml air
Minyak sayur secukupnya
Mentega secukupnya
Garam secukupnya
Lada secukupnya
Bahan Opsional
Kentang, potong dadu kecil
Keju mozzarella
Bubuk cabai
Cara Membuat Telur Kari
1. Masak Telur
Rebus atau goreng telur sesuai selera, lalu sisihkan.
2. Tumis Bawang
Panaskan sedikit minyak dan mentega dalam wajan.
Tumis bawang bombai hingga layu dan harum.
3. Masukkan Bumbu Kari
Tambahkan bumbu kari instan.
Aduk hingga bumbu matang dan aromanya keluar.
4. Tambahkan Air
Tuang air ke dalam wajan.
Aduk hingga bumbu larut dan kuah mulai mendidih.
5. Bumbui
Masukkan garam dan lada sesuai selera.
Jika menggunakan kentang, masukkan pada tahap ini lalu masak hingga empuk.
6. Masukkan Telur
Tambahkan telur ke dalam kuah kari.
Masak beberapa menit agar bumbu meresap.
Jika menggunakan mozzarella, tambahkan menjelang akhir memasak hingga keju meleleh.
7. Sajikan
Taburkan sedikit bubuk cabai bila menyukai rasa yang lebih pedas.
Sajikan Telur Kari selagi hangat bersama nasi putih.
Tumis bumbu kari hingga benar-benar matang sebelum menambahkan air agar aroma rempah lebih keluar dan kuah tidak terasa langu.
Jika ingin kuah lebih creamy, Anda bisa menambahkan sedikit susu cair atau santan sesuai selera.
Telur Kari paling nikmat disantap bersama nasi putih hangat.
Sebagai pelengkap, tambahkan acar timun, kerupuk, tumis sayuran, atau taburan daun bawang agar hidangan semakin lengkap.
Telur Kari merupakan solusi sederhana ketika ingin menikmati lauk yang berbeda tanpa perlu banyak bahan. Dengan kuah kari yang gurih dan kaya rempah, hidangan ini mampu membuat menu makan sehari-hari terasa lebih istimewa.
Untuk rasa yang lebih kaya, goreng atau rebus telur lalu buat sedikit sayatan pada permukaannya sebelum dimasukkan ke dalam kuah kari. Cara ini membantu bumbu lebih mudah meresap ke dalam telur sehingga rasanya semakin gurih saat disantap.
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