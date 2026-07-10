Resep Indomie Wijen, Mi Goreng Gurih dengan Aroma Wijen yang Bikin Nagih

indomie saus wijen yang mudah dibuat hanya dengan 10 menit. (instagram.com/@jesselyn.mci8)
JawaPos.com - Indomie goreng memang sudah lezat dinikmati begitu saja, tetapi dengan sedikit sentuhan tambahan, rasanya bisa menjadi lebih istimewa. Salah satu kreasi yang sedang banyak dicoba adalah Indomie Wijen, yaitu mi goreng dengan perpaduan saus wijen, minyak wijen, dan biji wijen sangrai yang menghasilkan aroma harum serta cita rasa gurih ala hidangan Asia.
Resep ala @jesselyn.mci8 sangat praktis karena hanya membutuhkan beberapa bahan tambahan. Dalam waktu kurang dari 10 menit, Anda sudah bisa menikmati semangkuk mi dengan rasa yang lebih kaya dan menggugah selera.
Rahasia kelezatan menu ini terletak pada kombinasi minyak wijen dan saus wijen yang memberikan aroma khas serta rasa gurih yang lebih kompleks. Tambahan cabai rawit menghadirkan sensasi pedas, sementara beef shortplate menjadi pelengkap yang membuat hidangan semakin mengenyangkan.
Menu ini cocok dijadikan sarapan, makan malam praktis, atau camilan saat lapar di tengah hari.
Bahan-Bahan
1 bungkus mi instan goreng
1 sdt saus sambal
1 sdt biji wijen sangrai
1 sdm saus wijen
1 sdm minyak wijen
Cabai rawit sesuai selera
Beef shortplate iris (opsional)
Cara Membuat Indomie Wijen
1. Rebus Mi
Rebus mi sesuai petunjuk pada kemasan.
Jangan merebus terlalu lama agar teksturnya tetap kenyal dan tidak lembek.
Tiriskan.
2. Siapkan Topping
Jika menggunakan beef shortplate, tumis sebentar hingga matang dan sedikit kecokelatan.
Sisihkan.
3. Campurkan Bumbu
Masukkan bumbu bawaan mi ke dalam mangkuk.
Tambahkan saus sambal, saus wijen, minyak wijen, dan biji wijen sangrai.
Aduk hingga tercampur rata.
4. Masukkan Mi
Masukkan mi yang telah ditiriskan ke dalam campuran bumbu.
Aduk hingga seluruh mi terbalut bumbu secara merata.
5. Tambahkan Pelengkap
Masukkan irisan cabai rawit sesuai selera.
Tambahkan beef shortplate di atas mi jika digunakan.
6. Sajikan
Indomie Wijen siap disajikan selagi hangat.
Rebus mi hingga setengah matang atau sedikit lebih kenyal agar teksturnya tetap baik setelah diaduk bersama bumbu. Sangrai biji wijen terlebih dahulu untuk mengeluarkan aroma yang lebih harum.
Jika menggunakan beef shortplate, cukup masak sebentar agar daging tetap lembut dan tidak alot.
Selain beef shortplate, Anda juga dapat menambahkan telur setengah matang, ayam panggang, bakso, sosis, jamur tumis, atau daun bawang iris agar tampilannya semakin menarik dan mengenyangkan.
Taburan rumput laut kering dan bawang goreng juga memberikan rasa gurih yang semakin kaya.
Indomie Wijen menjadi pilihan menu sederhana yang menawarkan cita rasa berbeda hanya dengan beberapa bahan tambahan. Aroma wijen yang khas berpadu dengan mi gurih dan topping favorit menghasilkan hidangan yang cocok dinikmati kapan saja.
Agar rasa wijennya semakin terasa, gunakan biji wijen putih yang sudah disangrai sebelum ditaburkan. Proses sangrai akan mengeluarkan minyak alami dari wijen sehingga aromanya lebih kuat dan mampu membuat cita rasa mi menjadi lebih harum dan autentik.
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