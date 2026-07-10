Resep Double Cheese Burger Homemade, Juicy dengan Keju Lumer dan Saus Spesial

JawaPos.com - Burger menjadi salah satu hidangan favorit karena praktis, mengenyangkan, dan mudah dikreasikan. Jika ingin menikmati burger ala restoran tanpa harus keluar rumah, Double Cheese Burger Homemade bisa menjadi pilihan yang tepat. Dengan dua lapis daging sapi, keju yang meleleh, bawang bombai karamel, dan saus spesial, setiap gigitan terasa begitu kaya rasa.

Resep ala @willgoz menghadirkan teknik sederhana menggunakan peralatan dapur rumahan, tetapi tetap menghasilkan burger dengan cita rasa premium. Rahasianya terletak pada penggunaan daging sapi yang dimasak hingga berkaramel, bawang bombai yang dimasak perlahan hingga manis alami, serta saus creamy yang berpadu dengan acar dan bacon.

Burger ini memiliki kombinasi rasa yang lengkap. Patty sapi yang juicy dipadukan dengan keju lumer, bawang bombai karamel yang manis, saus gurih creamy, serta acar yang memberikan rasa segar di setiap gigitan.

Meski terlihat mewah, seluruh proses pembuatannya cukup mudah dilakukan menggunakan wajan antilengket di rumah.

Bahan-Bahan

Bahan Burger

3 buah roti burger lembut

Sedikit mentega untuk memanggang roti

360 gram daging sapi giling, bagi menjadi 6 bagian masing-masing sekitar 60 gram

Garam secukupnya

6 sdm minyak zaitun

12 lembar keju quick melt

Bahan Caramelized Onion

2 buah bawang bombai, iris tipis

5 sdm minyak zaitun

1 sdm mentega

3 batang thyme

2 siung bawang putih, cincang

1 sdt garam

1 sdm brown sugar atau gula pasir

Bahan Saus

1 sdm mustard kuning

3 sdm mayones

2 sdm saus tomat

1/2 sdt lada hitam

1/2 sdt garam

2 lembar beef bacon, goreng hingga renyah lalu cincang

35 gram acar timun atau acar jalapeño, cincang halus



Pelengkap

Saus BBQ

6 lembar beef bacon

Acar timun

Cara Membuat Double Cheese Burger

1. Siapkan Patty

Bentuk daging sapi menjadi enam bola dengan ukuran yang sama.

Panaskan wajan, beri sedikit minyak zaitun.

Letakkan bola daging, lalu tekan hingga pipih membentuk smashed patty.

Taburkan garam saat proses memasak.

Masak hingga bagian bawah berkaramel, balik, lalu letakkan dua lembar keju di atas setiap patty hingga meleleh.

2. Buat Caramelized Onion

Panaskan minyak zaitun dan mentega.

Masukkan bawang bombai, bawang putih, dan thyme.

Masak dengan api kecil hingga bawang berubah kecokelatan.

Tambahkan garam dan gula, lalu lanjutkan memasak hingga bawang menjadi lembut dan manis.

3. Buat Saus

Campurkan mustard, mayones, saus tomat, lada hitam, garam, bacon cincang, dan acar cincang.

Aduk hingga semua bahan tercampur rata.

4. Panggang Roti

Olesi bagian dalam roti burger dengan sedikit mentega.

Panggang sebentar hingga permukaannya berwarna keemasan.

Oleskan saus BBQ pada roti sesuai selera.

5. Susun Burger

Oleskan saus spesial pada roti bagian bawah.

Tambahkan satu lapis patty keju, beef bacon, bawang bombai karamel, lalu susun patty kedua.

Tambahkan acar timun, kemudian tutup dengan roti bagian atas.

6. Sajikan

Double Cheese Burger siap dinikmati selagi hangat.

Gunakan daging sapi dengan kandungan lemak sekitar 20 persen agar patty tetap juicy setelah dimasak. Hindari terlalu sering membalik patty agar terbentuk lapisan karamel yang memberikan cita rasa lebih kaya.

Untuk bawang bombai karamel, gunakan api kecil dan masak perlahan agar rasa manis alaminya keluar tanpa mudah gosong.

Double Cheese Burger paling nikmat disajikan bersama kentang goreng, onion rings, atau coleslaw.

Sebagai minuman pendamping, milkshake, es teh, atau soda dingin menjadi pilihan yang pas untuk melengkapi hidangan.

Double Cheese Burger Homemade menawarkan kombinasi patty sapi yang juicy, keju lumer, saus creamy, dan bawang bombai karamel dalam satu gigitan yang memuaskan. Dengan bahan yang mudah ditemukan dan langkah yang sederhana, Anda dapat menghadirkan burger premium untuk keluarga tanpa harus pergi ke restoran.

Untuk hasil terbaik, panggang roti burger hingga bagian dalamnya sedikit renyah sebelum dirakit. Langkah sederhana ini membantu roti tidak cepat lembek saat terkena saus dan menjaga teksturnya tetap empuk di luar namun kokoh saat digigit.