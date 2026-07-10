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Nola Amalia Rosyada
Jumat, 10 Juli 2026 | 15.37 WIB

Resep Cream Soup Ayam Jamur, Sup Krim Gurih yang Lembut dan Menghangatkan Badan

Cream soup ayam jamur yang lembut dan gurih. (instagram.com/@michelealex)

 

 
JawaPos.com - Saat cuaca dingin atau ingin menikmati hidangan yang creamy dan mengenyangkan, Cream Soup Ayam Jamur bisa menjadi pilihan yang sempurna.
 
Perpaduan ayam yang juicy, kentang, wortel, jamur champignon, serta kuah krim yang lembut menghasilkan semangkuk sup dengan cita rasa gurih yang cocok dinikmati seluruh keluarga.

Resep ala @michelealex menggunakan teknik memanggang ayam hingga kecokelatan sebelum dimasukkan ke dalam sup. Cara ini memberikan aroma yang lebih kaya sekaligus membuat rasa kuah menjadi semakin nikmat.

Berbeda dari sup biasa, cream soup memiliki tekstur kuah yang lebih kental dan lembut berkat kombinasi butter, tepung, dan cooking cream atau susu. Selain mengenyangkan, hidangan ini juga kaya akan sayuran sehingga cocok dijadikan menu makan siang maupun makan malam.

Perpaduan pala, lada hitam, dan bawang bombai memberikan aroma hangat yang membuat setiap suapan terasa semakin istimewa.

Bahan-Bahan
Bahan Utama
2 paha ayam tanpa tulang
2 buah kentang, potong dadu sekitar 2 cm
2 buah wortel, potong dadu sekitar 2 cm
1 buah bawang bombai, potong dadu
200 gram jamur champignon, iris tebal
1,5 liter air (atau 500 ml air jika menggunakan susu)
120 ml cooking cream atau 800 ml susu
2 batang daun seledri, iris tipis

Bumbu
6 sdm butter
2 sdm tepung terigu
1 sdt garam
1 sdt kaldu bubuk
1/2 sdt penyedap rasa
2/3 sdt gula
1/3 sdt lada hitam bubuk
1/4 sdt pala bubuk

Cara Membuat Cream Soup Ayam Jamur
1. Rebus Sayuran
Didihkan air dalam panci.
Masukkan kentang dan wortel, lalu rebus dengan api sedang hingga setengah matang.
2. Masak Ayam dan Jamur
Lelehkan 3 sdm butter dalam wajan.
Letakkan ayam dengan posisi kulit menghadap bawah, kemudian tambahkan jamur di sampingnya.
Masak hingga kedua sisi ayam berwarna kecokelatan. Ayam tidak perlu matang sempurna.
Angkat ayam dan jamur.
3. Potong Ayam
Diamkan ayam selama sekitar 5 menit, lalu potong dadu berukuran sekitar 2 cm.
Masukkan ayam, jamur, dan seluruh bumbu ke dalam panci berisi kentang dan wortel.
4. Buat Roux
Pada wajan bekas memasak ayam, tumis bawang bombai menggunakan 2 sdm butter hingga kecokelatan.
Tambahkan 1 sdm butter jika diperlukan, lalu masukkan tepung terigu.
Aduk hingga tercampur rata.
5. Campurkan ke Sup
Tuang sedikit demi sedikit air rebusan atau susu sambil terus diaduk hingga tidak bergerindil.
Setelah halus, tuang campuran tersebut ke dalam panci.
Masak hingga kuah mendidih dan mengental.
6. Tambahkan Krim
Masukkan cooking cream dan irisan daun seledri.
Aduk sekitar satu menit, koreksi rasa, lalu angkat.
7. Sajikan
Cream Soup Ayam Jamur siap disajikan selagi hangat.

Gunakan api kecil saat menambahkan cooking cream atau susu agar teksturnya tetap lembut dan tidak pecah.

Saat membuat roux (campuran butter dan tepung), aduk terus hingga tepung matang agar kuah tidak berbau tepung mentah. Cream Soup Ayam Jamur sangat nikmat dipadukan dengan roti panggang, garlic bread, atau butter toast.

Sebagai pelengkap, tambahkan taburan parsley, lada hitam tumbuk, atau keju parmesan parut untuk memperkaya rasa.

Cream Soup Ayam Jamur merupakan menu yang cocok dinikmati kapan saja, terutama saat cuaca dingin atau ketika menginginkan hidangan yang lembut dan menghangatkan.
 
Kombinasi ayam, sayuran, jamur, dan kuah krim yang gurih menjadikan sup ini sebagai comfort food favorit yang mudah dibuat di rumah.

Untuk rasa yang lebih kaya, gunakan kaldu ayam hasil rebusan tulang ayam sebagai pengganti sebagian air. Kaldu alami akan memberikan rasa umami yang lebih dalam tanpa perlu menambahkan terlalu banyak penyedap, sehingga cream soup terasa semakin gurih dan beraroma.
 
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Editor: Novia Tri Astuti
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