Logo JawaPos
HomeKuliner
Author avatar - Image
Diajeng Gentalia Rifani
Jumat, 10 Juli 2026 | 05.04 WIB

Resep Tumis Pare Teri, Olahan Rumahan Gurih yang Hilangkan Rasa Pahit

Resep Tumis Pare Pakai Teri yang Enak dan Bikin Nambah Nasi. (YouTube Ika Mardatillah) - Image

Resep Tumis Pare Pakai Teri yang Enak dan Bikin Nambah Nasi. (YouTube Ika Mardatillah)

JawaPos.com - Pare memang dikenal memiliki rasa pahit yang khas sehingga membuat sebagian orang kurang menyukainya. Namun, dengan teknik pengolahan yang tepat, pare dapat berubah menjadi hidangan yang lezat, gurih, dan cocok disantap bersama nasi hangat.

Salah satu olahan yang patut dicoba adalah tumis pare dengan tambahan ikan teri. Perpaduan rasa sedikit pahit dari pare dan gurihnya teri menciptakan cita rasa yang unik serta menggugah selera.

Menu ini sangat cocok disajikan sebagai lauk sederhana untuk makan siang maupun makan malam bersama keluarga. Dengan bumbu yang mudah ditemukan dan cara memasak yang praktis, tumis pare teri bisa menjadi pilihan hidangan sehari-hari.

Bagi Anda yang ingin mencoba membuat pare tanpa rasa pahit yang berlebihan, berikut resep tumis pare teri yang dikutip dari kanal YouTube Ika Mardatillah.

Bahan-bahan untuk membuat tumis pare pakai teri:

·       3 buah pare

·       Teri secukupnya

·       6 bawang merah

·       5 bawang putih

·       3 buah cabe merah

Editor: Setyo Adi Nugroho
Tags
Artikel Terkait
Resep Tumis Nangka Muda Rumahan, Olahan Sederhana dengan Cita Rasa Gurih yang Menggoda - Image
Kuliner

Resep Tumis Nangka Muda Rumahan, Olahan Sederhana dengan Cita Rasa Gurih yang Menggoda

Jumat, 10 Juli 2026 | 05.02 WIB

Resep Jagung Telur Asin, Perpaduan Gurih dan Manis yang Praktis untuk Menu Rumahan - Image
Kuliner

Resep Jagung Telur Asin, Perpaduan Gurih dan Manis yang Praktis untuk Menu Rumahan

Jumat, 10 Juli 2026 | 04.58 WIB

Resep Ati Ampela Bumbu Merah, Lauk Gurih Pedas yang Bikin Nasi Hangat Makin Nikmat - Image
Kuliner

Resep Ati Ampela Bumbu Merah, Lauk Gurih Pedas yang Bikin Nasi Hangat Makin Nikmat

Jumat, 10 Juli 2026 | 04.56 WIB

Terpopuler

Sudah Terima Kompensasi Rp 5 Juta, Pengontrak di Surabaya Diberi Waktu 1 Bulan untuk Pindah - Image
1

Sudah Terima Kompensasi Rp 5 Juta, Pengontrak di Surabaya Diberi Waktu 1 Bulan untuk Pindah

2

Prediksi Skor Prancis vs Maroko di Perempat Final Piala Dunia 2026: Deja Vu atau Pembuktian Singa Atlas

3

Prediksi Bursa Taruhan Prancis vs Maroko di Piala Dunia 2026: Singa Atlas Bisa Paksa Les Blues Main Lebih dari 90 Menit

4

Prediksi Skor Portugal vs Spanyol: Pasar Taruhan Dunia Jagokan La Furia Roja, Ronaldo Siap Balas Rekor Buruk

5

Prediksi Skor Argentina vs Mesir di Piala Dunia 2026: Lionel Messi vs Mohamed Salah, Albiceleste Diunggulkan ke Perempat Final

6

Dijanjikan Gaji Rp 1,4 Juta Hanya Cair Rp 76 Ribu, Kopdes Merah Putih di Bojonegoro Pilih Tutup

7

Prediksi Swiss vs Kolombia di 16 Besar Piala Dunia 2026: Sesumbar De Nati Andalkan Manzambi

8

Prediksi Bursa Taruhan Spanyol vs Belgia di Piala Dunia 2026: La Roja Dijagokan Melaju ke Semifinal

9

Prediksi Skor Amerika Serikat vs Belgia: Bursa Taruhan Dunia Ramalkan Imbang, Red Devils Unggul Head to Head

10

Prediksi Skor Argentina vs Mesir di 16 Besar Piala Dunia 2026: Panggung Terakhir Lionel Messi atau Mohamed Salah

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore