Resep Tumis Pare Teri, Olahan Rumahan Gurih yang Hilangkan Rasa Pahit

JawaPos.com - Pare memang dikenal memiliki rasa pahit yang khas sehingga membuat sebagian orang kurang menyukainya. Namun, dengan teknik pengolahan yang tepat, pare dapat berubah menjadi hidangan yang lezat, gurih, dan cocok disantap bersama nasi hangat.

Salah satu olahan yang patut dicoba adalah tumis pare dengan tambahan ikan teri. Perpaduan rasa sedikit pahit dari pare dan gurihnya teri menciptakan cita rasa yang unik serta menggugah selera.

Menu ini sangat cocok disajikan sebagai lauk sederhana untuk makan siang maupun makan malam bersama keluarga. Dengan bumbu yang mudah ditemukan dan cara memasak yang praktis, tumis pare teri bisa menjadi pilihan hidangan sehari-hari.

Bagi Anda yang ingin mencoba membuat pare tanpa rasa pahit yang berlebihan, berikut resep tumis pare teri yang dikutip dari kanal YouTube Ika Mardatillah.

Bahan-bahan untuk membuat tumis pare pakai teri:

· 3 buah pare

· Teri secukupnya

· 6 bawang merah

· 5 bawang putih