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Diajeng Gentalia Rifani
Jumat, 10 Juli 2026 | 04.56 WIB

Resep Ati Ampela Bumbu Merah, Lauk Gurih Pedas yang Bikin Nasi Hangat Makin Nikmat

Resep Ati Ampela Bumbu Merah yang Praktis dan Menggugah Selera Makan - Image

Resep Ati Ampela Bumbu Merah yang Praktis dan Menggugah Selera Makan

JawaPos.com - Ati ampela menjadi salah satu bahan masakan yang banyak digemari karena memiliki tekstur khas dan cita rasa gurih yang mudah dipadukan dengan berbagai jenis bumbu. Olahan ini sering menjadi pilihan lauk rumahan karena sederhana, tetapi tetap mampu menggugah selera.

Salah satu kreasi yang patut dicoba adalah ati ampela bumbu merah. Perpaduan bumbu pedas dan gurih membuat hidangan ini memiliki rasa yang kaya serta cocok dinikmati bersama nasi putih hangat.

Menu ini dapat disajikan untuk makan siang maupun makan malam bersama keluarga. Selain rasanya yang lezat, cara membuatnya juga cukup praktis dengan bahan-bahan yang mudah ditemukan.

Dikutip dari kanal YouTube Ika Mardatillah, berikut resep lengkap ati ampela bumbu merah yang enak dan mudah dibuat di rumah.

Bahan-bahan untuk membuat ati ampela bumbu merah:

·       500 gram ati ampela

·       10 siung bawang merah

·       12 siung bawang putih

·       5 kemiri

·       1 ruas jahe

Editor: Setyo Adi Nugroho
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