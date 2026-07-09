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Diajeng Gentalia Rifani
Jumat, 10 Juli 2026 | 04.58 WIB

Resep Jagung Telur Asin, Perpaduan Gurih dan Manis yang Praktis untuk Menu Rumahan

Resep Jagung Telor Asin yang Enak dan Mudah Dibuat di Rumah - Image

Resep Jagung Telor Asin yang Enak dan Mudah Dibuat di Rumah

JawaPos.com - Jagung telur asin menjadi salah satu pilihan hidangan sederhana yang mampu menghadirkan rasa istimewa. Perpaduan tekstur jagung yang renyah dan manis dengan cita rasa gurih khas telur asin menciptakan kombinasi yang unik serta menggugah selera.

Menu ini cocok bagi Anda yang ingin menyajikan makanan lezat tanpa membutuhkan proses memasak yang rumit. Selain praktis, bahan-bahan untuk membuat jagung telur asin juga mudah ditemukan sehingga bisa menjadi ide masakan sehari-hari.

Dengan rasa yang kaya dan aroma yang menggoda, hidangan ini dapat dinikmati bersama nasi hangat maupun sebagai camilan. Dikutip dari kanal YouTube Willgoz Kitchen, berikut resep lengkap jagung telur asin yang mudah dibuat sendiri di rumah.

Bahan-bahan untuk membuat jagung telur asin:

·       3 pcs jagung manis

Bahan untuk membuat tepung basah:

·       150 gram tepung terigu

·       60 gram tepung maizena

·       2 sdt paprika powder

·       2 sdt bawang putih powder

Editor: Setyo Adi Nugroho
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