Resep Tumis Nangka Muda Rumahan, Olahan Sederhana dengan Cita Rasa Gurih yang Menggoda

Resep Tumis Nangka Muda yang Enak dan Praktis
JawaPos.com - Nangka muda tidak hanya dikenal sebagai bahan utama gudeg atau sayur berkuah, tetapi juga dapat diolah menjadi menu tumisan yang lezat dan mudah dibuat. Dengan bumbu sederhana, hidangan ini mampu menghadirkan rasa yang nikmat untuk menemani makan sehari-hari.
Tumis nangka muda bisa menjadi pilihan menu hemat karena menggunakan bahan-bahan yang mudah ditemukan di dapur. Teksturnya yang lembut setelah dimasak berpadu dengan bumbu gurih, menciptakan hidangan rumahan yang cocok disantap bersama nasi hangat.
Selain praktis, cara membuatnya juga cukup mudah sehingga pas untuk disajikan sebagai menu makan siang maupun makan malam. Dikutip dari kanal YouTube Ika Mardatillah, berikut resep lengkap tumis nangka muda ala rumahan yang menggugah selera.
Bahan-bahan untuk membuat tumis nangka muda:
· 500 gram nangka muda
· 12 bawang merah
· 10 bawang putih
· 3 cabe merah besar
· 5 cabe ijo besar
· Cabe rawit merah
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