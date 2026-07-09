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Diajeng Gentalia Rifani
Jumat, 10 Juli 2026 | 04.54 WIB

Resep Sawi Gulung Ayam, Menu Sehat Rendah Kalori dengan Rasa Tetap Lezat

Resep Sawi Gulung Ayam yang Cocok Jadi Menu Diet - Image

Resep Sawi Gulung Ayam yang Cocok Jadi Menu Diet

JawaPos.com - Sawi gulung ayam menjadi salah satu pilihan hidangan yang memadukan cita rasa nikmat dengan kandungan nutrisi yang baik untuk tubuh. Menu ini cocok bagi Anda yang ingin menikmati makanan sehat tanpa harus mengorbankan rasa.

Dengan bahan utama sawi dan isian ayam, hidangan ini memiliki kandungan protein yang cukup tinggi serta serat yang membantu memenuhi kebutuhan nutrisi harian. Kalorinya yang relatif rendah juga membuat sawi gulung ayam cocok dijadikan pilihan bagi mereka yang sedang menjalani pola makan sehat atau program diet.

Selain menyehatkan, cara membuatnya pun cukup sederhana dengan bahan-bahan yang mudah ditemukan. Bagi Anda yang ingin mencoba memasaknya sendiri di rumah, berikut resep sawi gulung ayam yang dikutip dari kanal YouTube Dapurumi.

Bahan-bahan untuk membuat sawi gulung ayam:

·       350 gram daging ayam cincang

·       1 telur

·       2 siung bawang putih yang sudah dihaluskan

·       1 sdt garam

·       1 sdt kaldu bubuk atau jamur

·       2 sdt gula pasir

Editor: Setyo Adi Nugroho
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