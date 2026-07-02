Resep Misoa Topping Bakso dan Sosis, Menu Comfort Food Gurih yang Praktis dan Mengenyangkan

JawaPos.com - Jika sedang mencari menu hangat yang praktis, mengenyangkan, dan cocok dinikmati kapan saja, Misoa Topping Bakso dan Sosis bisa menjadi pilihan yang tepat.

Tekstur misoa yang lembut berpadu dengan topping bakso, sosis, telur, dan sayuran menciptakan hidangan sederhana dengan rasa gurih yang kaya.

Resep ala @hello.itsmillie ini menggunakan kombinasi saus tiram, kecap asin, kecap manis, dan minyak wijen yang menghasilkan cita rasa gurih manis dengan aroma khas yang menggugah selera.

Selain mudah dibuat, hidangan ini juga cocok dijadikan menu sarapan, makan siang, maupun makan malam saat ingin memasak sesuatu yang cepat tetapi tetap lezat.

Misoa dikenal memiliki tekstur yang lembut dan mudah menyerap bumbu. Dengan tambahan topping seperti bakso, sosis, telur, dan pakcoy, hidangan ini menjadi lebih lengkap dari segi rasa maupun nutrisi.

Perpaduan rasa gurih, sedikit manis, dan aroma minyak wijen menjadikan menu ini sebagai comfort food yang cocok dinikmati saat cuaca dingin maupun ketika ingin makan praktis di rumah.

Bahan-Bahan

Bahan Misoa

3 keping misoa

3 siung bawang putih

1/2 sdm saus tiram

1 sdm kecap asin

1/4 sdm kecap ikan

1/2 sdm minyak wijen

1,5 sdm kecap manis

1 sdt gula

1/2 sdt lada putih bubuk

Sedikit air

Bahan Topping

2-3 buah sosis

6-7 butir bakso sapi

3-4 siung bawang putih

6-7 siung bawang merah

2 bonggol pakcoy

3 butir telur

1/2 sdm saus tiram

1 sdm kecap asin

1,5 sdm kecap manis

1 sdt gula

Cara Membuat Misoa Topping Bakso dan Sosis

1. Masak Misoa

Rebus misoa hingga matang dan lembut, lalu tiriskan.

Panaskan sedikit minyak, kemudian tumis bawang putih hingga harum.

Masukkan saus tiram, kecap asin, kecap ikan, minyak wijen, kecap manis, gula, lada putih, dan sedikit air.

Tambahkan misoa, lalu aduk hingga seluruh bumbu tercampur rata.

2. Membuat Topping

Iris bawang merah dan bawang putih, kemudian tumis hingga harum.

Masukkan sosis dan bakso sapi, lalu tumis hingga sedikit kecokelatan.

Tambahkan telur dan masak sesuai selera.

Masukkan pakcoy, saus tiram, kecap asin, kecap manis, dan gula.

Aduk hingga seluruh bahan matang dan bumbu meresap.

3. Penyajian

Letakkan misoa di atas piring saji.

Tambahkan topping bakso, sosis, telur, dan pakcoy di atasnya.

Sajikan selagi hangat agar tekstur misoa tetap lembut dan aromanya lebih terasa.

Rebus misoa secukupnya dan jangan terlalu lama karena teksturnya mudah lunak. Setelah direbus, segera tiriskan agar proses pemasakan berhenti.

Gunakan api sedang saat menumis bumbu agar aroma bawang dan minyak wijen keluar secara maksimal tanpa membuat bumbu gosong.

Untuk rasa yang lebih kaya, Anda juga bisa menambahkan jamur, cabai rawit, atau minyak bawang putih sebagai pelengkap sebelum disajikan.

Misoa topping bakso dan sosis cocok dinikmati sebagai menu utama maupun menu makan malam yang ringan.

Anda dapat menambahkan sambal, acar cabai, atau bawang goreng untuk memperkaya rasa. Sebagai minuman pendamping, teh hangat, es teh tawar, atau jus buah segar dapat menjadi pilihan yang pas.