3 Rekomendasi Roti Sisir Enak di Jogja untuk Oleh-Oleh yang Praktis

3 Toko Roti Sisir di Jogja yang Enak dan Cocok untuk Jadi Oleh-Oleh./Instagram @rotisellie

JawaPos.com – Yogyakarta memang dikenal sebagai kota yang kaya pilihan kuliner, mulai dari makanan tradisional sampai camilan kekinian.

Salah satu oleh-oleh yang cukup populer dan banyak diburu wisatawan adalah roti sisir, karena teksturnya lembut, rasanya enak, dan cocok dibawa pulang.

Buat kamu yang sedang berada di Jogja dan ingin mencari buah tangan yang sederhana tapi tetap berkesan, ada beberapa tempat roti sisir yang layak dicoba.

Berikut tiga rekomendasi roti sisir enak di Jogja yang bisa kamu jadikan pilihan oleh-oleh.

1. Roti Sisir Jogja

Roti Sisir Jogja merupakan salah satu toko roti sisir yang terkenal dengan tekstur yang lembut serta rasa manis yang pas di lidah dan menggugah selera saat dinikmati selagi hangat.

Banyak wisatawan yang berburu roti ini karena cocok dijadikan oleh-oleh keluarga di rumah dengan harga yang ramah di kantong.

Dilansir dari akun Instagram @rotisisirjogja, tempat makan ini menawarkan banyak menu, classic butter, chocolate, nanas, tiramisu, cheese special, nutella, dan menu lainnya.

Untuk harga roti sisir di Roti Sisir Jogja dikenakan harga mulai dari Rp 9 ribu per pcs dan toko ini memiliki banyak cabang, salah satunya berlokasi di Jl. KH. Ahmad Dahlan No.101, Notoprajan, Ngampilan, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Roti Sisir Gantari

Roti Sisir Gantari merupakan toko roti yang terkenal di Jogja dan toko ini memiliki menu andalan yaitu roti sisir yang manis dan lembut, sehingga cocok dijadikan sebagai oleh-oleh atau camilan.

Dilansir dari akun Instagram @rotisisir.gantari, toko roti ini menawarkan banyak menu, seperti cokelat, nanas, mocca, dan menu lainny.