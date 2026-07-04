9 Rekomendasi Minuman Hangat yang Siap Mengusir Dinginnya Musim Bediding

Ilustrasi wedang uwuh/Magnific
JawaPos.com - Fenomena bediding membuat suhu lingkungan di sekitar terasa lebih dingin daripada biasanya.
Di tengah cuaca bediding, kerap membuat tubuh terasa malas bergerak dan kurang bersemangat untuk beraktivitas.
Meskipun mengkonsumsi makanan berkuah dapat membantu menghangatkan badan, efeknya biasanya tidak bertahan lama.
Oleh karena itu, anda juga membutuhkan minuman hangat yang dapat dinikmati sedikit demi sedikit agar suhu tubuh tetap hangat lebih lama.
Berdasarkan rangkuman dari laman umko.ac.id dan ulasan dari kanal YouTube @AmazingMalang pada (4/7) berikut minuman berempah yang dapat menghangatkan tubuh anda.
STMJ
STMJ menjadi minuman yang menghangatkan yang cocok dinikmati saat cuaca sedang dingin. STMJ terbuat dari campuran susu, air panas, telur, madu, dan jahe.
STMJ memiliki rasa gurih, manis, creamy dan menghangatkan. STMJ juga dipercaya mampu meningkatkan energi dan stamina.
Angsle
Angsle merupakan minuman hangat yang terdiri dari petulo, ketan putih, kacang hijau, potongan roti, mutiara, dan kacang tanah, kemudian disiram kuah santan hangat yang dipadukan dengan jahe.
Kuahnya yang gurih dan creamy membuat angsle menjadi pilihan tepat untuk dinikmati saat cuaca bedding.
3. Tahwa
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