Bantu Penuhi Kebutuhan Kalsium, Ini 7 Minuman Pengganti Susu

Ilustrasi susu kedelai. (Freepik)
JawaPos.com – Memenuhi kebutuhan kalsium harian tidak harus selalu bergantung pada susu.
Bagi mereka yang mengalami intoleransi laktosa, menjalani pola makan vegan, atau tidak menyukai susu, terdapat berbagai pilihan minuman lain yang juga dapat membantu menjaga kesehatan tulang.
Kalsium sendiri tidak hanya berfungsi memperkuat tulang dan gigi, tetapi juga berperan penting dalam kerja otot, sistem saraf, serta kesehatan jantung.
Karena itu, kebutuhan mineral ini tetap dapat terpenuhi melalui sejumlah alternatif minuman yang kaya kalsium tanpa harus mengonsumsi susu sapi.
Mengutip NDTV, berikut beberapa minuman pengganti susu yang dapat membantu memenuhi kebutuhan kalsium harian sekaligus mendukung kesehatan tubuh secara menyeluruh.
1. Susu almond
Susu almond yang diperkaya adalah salah satu pengganti susu yang paling umum.
Susu almond sering kali efektif karena diperkaya dengan kalsium dan vitamin D.
Sebanyak 100 gram almond tanpa tambahan apa pun mengandung 1,31 gram (g) karbohidrat, 0,2 g serat, dan 0,81 g gula.
Kandungan kalorinya rendah dibandingkan dengan susu sapi. Selalu periksa label dan pilih versi tanpa pemanis dan diperkaya untuk manfaat maksimal.
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