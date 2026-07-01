Usai Makan Makanan Berminyak, Minum 5 Minuman Ini Bisa Cegah Rasa Tidak Nyaman

ilustrasi makanan berminyak. (Freepik)
JawaPos.com - Makanan berminyak memang sering terasa lezat saat disantap, namun setelahnya dapat menimbulkan rasa tidak nyaman pada tubuh.
Kandungan lemak jenuh dan lemak trans yang tinggi di dalamnya tidak hanya berpotensi meningkatkan berat badan, tetapi juga dapat memicu naiknya kadar kolesterol serta lonjakan gula darah.
Kondisi tidak nyaman tersebut terjadi karena makanan berminyak lebih sulit dicerna, sehingga sistem pencernaan harus bekerja lebih keras.
Akibatnya, tubuh dapat mengalami keluhan seperti perut kembung, nyeri perut, hingga rasa mual.
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Mengutip dari English Jagran, berikut lima jenis minuman yang dipercaya dapat membantu meredakan ketidaknyamanan setelah mengonsumsi makanan berminyak.
1. Air hangat
Minum air hangat setelah mengonsumsi makanan berminyak bantu detoksifikasi tubuh dengan merangsang pencernaan dan membuang racun.
Air hangat melarutkan dan memecah lemak, sehingga lebih mudah dicerna dan menghilangkan risiko penumpukan racun.
2. Minuman detoks
Minuman detoks seperti air lemon dan jus mentimun bantu meredakan ketidaknyamanan setelah mengonsumsi makanan berminyak.
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