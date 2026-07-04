Rekomendasi 3 Tempat Makan Soto Daging Terenak Se Surabaya, Tawarkan Kuah Kaldu Gurih dengan Potongan Sapi Melimpah

Ilustrasi soto daging Surabaya/ YouTube @Londokampung
JawaPos.com - Kuliner Surabaya tidak pernah ada habisnya. Salah satu hidangan berkuah dan tempting yang wajib anda coba saat berkunjung ke kota Pahlawan adalah soto daging yang terkenal akan kuah kaldu sapi berwarna kuning yang kaya rempah.
Seporsi soto daging terdiri dari nasi hangat potongan daging sapi, babat, paru, usus, potongan sayur kol, serta siraman kuah kaldu hangat.
Rasanya semakin nikmat saat diberikan perasan jeruk nipis serta sambal yang super pedas.
Jika anda sedang berburu warung soto daging legendaris di Surabaya, maka anda dapat berkunjung ke tiga tempat berikut ini.
Berdasarkan ulasan dari kaal YouTube @Londokampung pada (3/7) berikut rekomendasi tempat makan soto daging ternikmat di Surabaya.
Soto Daging Marmoyo
Soto daging marmoyo berlokasi di Jl. Marmoyo No. 3 Surabaya. Warung soto daging ini buka mulai setiap hari mulai pukul 06.00-15.00 WIB. warung soto marmoyo menawarkan varian soto daging dan soto campur.
Saat anda memesan soto campur, pengunjung akan mendapatkan topping lengkap mulai dari daging, telur, babat, daging, paru, dan ginjal sapi. Harga nya pun terjangkau mulai dari Rp 18.000 per porsi.
Soto Dagig Madura Imam Banjol
Soto daging madura imam bonjol berlokasi di Jl. Imam Bonjol No.6, Surabaya. Warung ini masih mempertahankan cara masak tradisional menggunakan tungku dan arang. Satu porsi soto daging campur maka anda akan mendapatkan isian lengkap mulai dari
daging sapi, paru, usus, babat, jantung, hati, dan ginjal sapi serta diberikan potongan telur rebus. Nasi di sini dijual terpisah Rp 5.000 per buah, nasi di warung soto dibungkus menggunakan daun pisang sehingga memberikan aroma yang lebih harum dan sedap saat disantap. Soto daging madura imam Bonjol mulai buka dari jam 06.00-16.30 WIB.
Harga dibanderol Rp 35.000 per porsi
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