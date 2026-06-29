5 Kebiasaan Malam Hari yang Bisa Membuat Anda Hidup Lebih Lama dan Lebih Sehat, Rekomendasi dari Pakar Kesehatan

JawaPos.com - Mungkin banyak ahli yang mengatakan bahwa untuk hidup lebih lama Anda harus mendapatkan tidur yang cukup dan berkualitas setiap malam.
Tapi, tidak cukup sampai disitu, ada kebiasaan-kebiasaan lain yang jika dilakukan di malam hari secara rutin dapat menunjang Anda untuk hidup lama dan lebih sehat.
Dilansir JawaPos.com dari health pada Senin (29/6), berikut ini lima kebiasaan malam hari yang membuat hidup Anda lebih lama dan lebih sehat, rekomendasi dari pakar kesehatan.
1. Prioritaskan 7 - 9 Jam Tidur Setiap Malam
Jennifer Timmons, MD, pendiri Timmons Wellness mengatakan bahwa mendapatkan tidur yang cukup dan berkualitas secara konsisten mendukung kesehatan metabolisme, kesehatan kardiovaskular, fungsi sistem kekebalan tubuh, kesehatan kognitif, dan penuaan yang lebih sehat.
Lalu, Jerome Puryear MD, MBA, seorang dokter sekaligus ahli radiologi mengungkapkan, sebuah studi menemukan orang-orang dengan kebiasaan tidur yang sehat, termasuk mudah tertidur, dan tetap tidur sepanjang malam cenderung hidup lebih lama dari mereka yang memiliki kebiasaan tidur yang buruk.
Setidaknya, rata-rata pria dengan kebiasaan tidur yang sehat cenderung hidup 4,7 tahun lebih lama dan wanita 2,4 tahun lebih lama.
Menurut Jordan S. Weiner, MD, ahli THT dan ahli bedah apnea tidur obstruktif mengaitkan tidur kurang dari enam jam per malam dengan peningkatan risiko kematian sekitar 28 persen dari semua penyebab, khususnya kanker dan penyakit kardiovaskular.
Sementara tidur yang terfragmentasi, yakni ditandai dengan periode terjaga dan terbangun yang berkepanjangan berkaitan dengan peningkatan risiko kematian dua kali lipat akibat penyakit kardiovaskular.
2. Tidur dan Bangun pada Waktu yang Sama Setiap Hari
Secara konsisten, tidur dan bangun di waktu yang sama setiap hari lebih penting dari durasi tidur.
Studi terhadap lebih dari 60 ribu individu menemukan bahwa keteraturan tidur yang lebih baik memiliki risiko kematian akibat semua faktor sebesar 20 persen hingga 48 persen lebih rendah.
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