Doyan Melek, Ini 8 Ciri Kepribadian Orang yang Menonton TV Maraton Setiap Malam

JawaPos.com – Kebiasaan menonton TV secara maraton setiap malam tidak hanya dianggap sebagai bentuk hiburan, tetapi juga dapat mencerminkan pola kepribadian seseorang. Dalam kajian psikologi, perilaku ini kerap dikaitkan dengan cara individu mengelola stres dan waktu luang.

Sebagian orang melakukannya untuk melepas penat setelah beraktivitas, sementara yang lain bisa saja tanpa sadar menjadikannya rutinitas yang sulit dikendalikan. Kebiasaan ini kemudian dipandang sebagai salah satu indikator tertentu dalam karakter seseorang.

Mengutip laporan dari geediting.com, terdapat tujuh ciri kepribadian yang dikaitkan dengan kebiasaan menonton TV secara maraton setiap malam menurut psikologi.

1. Mencari kenyamanan sehari-hari

Kebiasaan menonton serial TV secara maraton ternyata memiliki kaitan erat dengan kebutuhan akan rasa nyaman dalam rutinitas sehari-hari. Para peneliti psikologi menemukan bahwa individu yang gemar binge-watching seringkali mencari pelarian yang familiar dan menenangkan setelah hari yang melelahkan.

Menonton episode demi episode memberikan struktur yang dapat diprediksi, menciptakan semacam ritual yang menenangkan di tengah kehidupan yang penuh ketidakpastian. Meski demikian, perilaku ini tidak selalu mengindikasikan upaya melarikan diri dari masalah, melainkan lebih kepada metode relaksasi yang telah menjadi bagian dari rutinitas sehari-hari.

2. Karakter burung malam

Mayoritas penggemar binge-watching memiliki kecenderungan untuk tetap terjaga hingga larut malam, terutama ketika sedang asyik mengikuti alur cerita serial favorit mereka. Para psikolog mengaitkan fenomena ini dengan beberapa faktor, termasuk kecenderungan untuk lebih fokus dan produktif di malam hari, serta suasana tenang yang mendukung untuk menikmati tontonan tanpa gangguan.

Kebiasaan menunda waktu tidur demi menonton “satu episode lagi” menjadi pola yang umum di kalangan pencinta binge-watching. Menariknya, mereka justru merasa lebih nyaman dan dapat menikmati tontonan dengan lebih baik pada jam-jam larut.