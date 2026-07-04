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Minggu, 5 Juli 2026 | 03.51 WIB

Bikin Makan Tambah Lahap, Begini Resep Sambal Krecek yang Lembut dan Meresap

Resep Sambal Krecek yang Enak dan Praktis./YouTube Ade Koerniawan

JawaPos.com – Sambal krecek merupakan salah satu hidangan khas Nusantara yang terkenal dengan cita rasa pedas dan gurih sehingga mampu menggugah selera makan. Menu ini juga kerap disajikan sebagai pelengkap gudeg khas Yogyakarta.

Meski identik sebagai lauk pendamping, sambal krecek juga nikmat disantap sebagai hidangan utama berkat bumbunya yang kaya rasa. Tekstur krecek yang lembut dengan bumbu yang meresap membuatnya semakin lezat ketika dipadukan dengan nasi hangat.

Mengutip kanal YouTube Ade Koerniawan, berikut resep sambal krecek yang empuk dengan bumbu meresap sehingga dijamin membuat makan semakin lahap.

Bahan-bahan untuk membuat sambal krecek:

·       60 gram kerupuk kulit

·       40 gram cabai merah besar

·       Cabai rawit merah sesuai selera

·       4 siung bawang putih

·       6 siung bawang merah

·       10 gram kemiri sangrai

·       2 lembar daun salam

·       4 lembar daun jeruk

·       1 batang serai

Editor: Setyo Adi Nugroho
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