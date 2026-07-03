Cocok untuk Menu Harian, Ini Resep Cumi Tinta Hitam yang Enak dan Bikin Ketagihan

JawaPos.com -- Cumi tinta hitam kuah merupakan salah satu hidangan laut khas Nusantara yang cukup digemari, terutama oleh pecinta seafood. Sajian ini dikenal memiliki cita rasa gurih dengan aroma khas yang menggugah selera.

Hidangan ini juga cocok disantap bersama nasi putih hangat, sehingga sering menjadi pilihan menu makan siang maupun makan malam. Perpaduan rasa dan kuahnya yang kaya membuatnya semakin nikmat saat disajikan.

Bagi yang ingin mencoba membuatnya sendiri di rumah, resep cumi tinta hitam kuah yang praktis dapat diikuti seperti yang dibagikan melalui kanal YouTube Ika Mardatillah. Berikut bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat hidangan tersebut.

Bahan-bahan untuk membuat cumi tinta hitam kuah:

· 500 gram cumi

· 8 siung bawang merah

· 7 siung bawang putih

· 3 cabe besar

· 3 kemiri