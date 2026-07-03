Manis dan Mengenyangkan, Ini Resep Risoles Coklat yang Mudah Dibuat

JawaPos.com – Risoles coklat menjadi salah satu camilan klasik yang digemari karena menghadirkan perpaduan rasa manis dengan isian coklat yang lumer di dalamnya. Teksturnya yang renyah di bagian luar dan lembut di bagian dalam membuat camilan ini semakin banyak disukai.

Selain cocok dinikmati saat bersantai bersama keluarga, risoles coklat juga kerap dijadikan ide usaha rumahan karena peminatnya cukup tinggi. Rasanya yang lezat serta tampilannya yang menarik menjadi nilai tambah tersendiri.

Bagi yang ingin mencoba membuatnya sendiri di rumah, resep risoles coklat yang praktis dan anti gagal dapat diikuti seperti yang dibagikan melalui kanal YouTube Ika Mardatillah. Berikut bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat risoles coklat.

Bahan-bahan untuk membuat risoles coklat:

Bahan kulit risoles coklat:

· 23 sdm terigu

· 1.5 sdm coklat bubuk

· 1.5 sdm gula pasir

· 500 ml susu