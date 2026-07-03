Logo JawaPos
HomeKuliner
Author avatar - Image
Diajeng Gentalia Rifani
Sabtu, 4 Juli 2026 | 06.31 WIB

Bisa Dibikin di Rumah, Intip Resep Dendeng Lambok yang Enak

Resep Dendeng Lambok yang Bikin Nambah Nasi. (YouTube desmawati kuretangin) - Image

Resep Dendeng Lambok yang Bikin Nambah Nasi. (YouTube desmawati kuretangin)

JawaPos.com – Dendeng lambok merupakan salah satu kuliner khas Minangkabau yang cukup populer dan banyak digemari. Hidangan ini dikenal dengan cita rasa gurih dan pedas yang berpadu dengan tekstur daging yang lebih empuk serta balutan sambal balado yang kaya rasa.

Selain lezat, dendeng lambok juga bisa dibuat sendiri di rumah dengan bahan-bahan yang relatif sederhana. Menu ini sangat cocok disajikan sebagai lauk pendamping nasi putih, baik saat makan siang maupun makan malam bersama keluarga.

Bagi yang ingin mencoba membuatnya, resep dendeng lambok yang praktis dan menggugah selera dapat diikuti seperti yang dibagikan melalui kanal YouTube Desmawati Kuretangin. Berikut bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat dendeng lambok.

Bahan-bahan untuk membuat dendeng lambok:

·       350 gram daging sapi

·       4 siung bawang putih

·       3 cm jahe

·       1 sdm ketumbar

·       5 buah cengkeh

·       5 buah kapulaga

Editor: Setyo Adi Nugroho
Tags
Artikel Terkait
Manis dan Mengenyangkan, Ini Resep Risoles Coklat yang Mudah Dibuat - Image
Kuliner

Manis dan Mengenyangkan, Ini Resep Risoles Coklat yang Mudah Dibuat

Sabtu, 4 Juli 2026 | 05.14 WIB

Pemula Wajib Tahu, Ini Resep Bistik Ayam Krispi yang Juicy dan Enak - Image
Kuliner

Pemula Wajib Tahu, Ini Resep Bistik Ayam Krispi yang Juicy dan Enak

Sabtu, 4 Juli 2026 | 04.56 WIB

Semua Pasti Suka, Intip Resep Terong Sambal yang Bikin Ketagihan - Image
Kuliner

Semua Pasti Suka, Intip Resep Terong Sambal yang Bikin Ketagihan

Sabtu, 4 Juli 2026 | 04.33 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Amerika Serikat vs Bosnia dan Herzegovina di Piala Dunia 2026: The Stars and Stripes Tak Ingin Malu! - Image
1

Prediksi Skor Amerika Serikat vs Bosnia dan Herzegovina di Piala Dunia 2026: The Stars and Stripes Tak Ingin Malu!

2

Prediksi Skor Swiss vs Aljazair di Piala Dunia 2026: Granit Xhaka Cs Siap Libas El Khadra Demi Tiket 16 Besar

3

Prediksi Skor Spanyol vs Austria di Piala Dunia 2026: Lamine Yamal Jadi Pembeda 

4

Prediksi Skor Belgia vs Senegal di Piala Dunia 2026: Setan Merah Emoh Angkat Koper Lebih Dulu!

5

Brasil vs Norwegia: Memori 1994 dan 1998, Misi Balas Dendam Generasi Emas Erling Haaland di Piala Dunia 2026

6

Prediksi Skor Portugal vs Kroasia di 32 Besar Piala Dunia 2026: Joao Felix Pede Singkirkan Skuad Vatreni!

7

Prediksi Skor Inggris vs RD Kongo: Bursa Jagokan Three Lions, Opta Beri Peluang Menang 73,9 Persen

8

Silaturahmi dengan Suporter PSIS, Malut United Pastikan Tak Pakai Nama Semarang dan Siap Mengalah soal Stadion

9

Ditunggu Saja! Persebaya Surabaya Siapkan 7 Pemain Asing Baru Usai Rombak Skuad Musim Lalu

10

Prediksi Skor Portugal vs Kroasia di Piala Dunia 2026: Misi Berat Cristiano Ronaldo Cs Lolos ke 16 Besar

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore