Bisa Dibikin di Rumah, Intip Resep Dendeng Lambok yang Enak

JawaPos.com – Dendeng lambok merupakan salah satu kuliner khas Minangkabau yang cukup populer dan banyak digemari. Hidangan ini dikenal dengan cita rasa gurih dan pedas yang berpadu dengan tekstur daging yang lebih empuk serta balutan sambal balado yang kaya rasa.

Selain lezat, dendeng lambok juga bisa dibuat sendiri di rumah dengan bahan-bahan yang relatif sederhana. Menu ini sangat cocok disajikan sebagai lauk pendamping nasi putih, baik saat makan siang maupun makan malam bersama keluarga.

Bagi yang ingin mencoba membuatnya, resep dendeng lambok yang praktis dan menggugah selera dapat diikuti seperti yang dibagikan melalui kanal YouTube Desmawati Kuretangin. Berikut bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat dendeng lambok.

Bahan-bahan untuk membuat dendeng lambok:

· 350 gram daging sapi

· 4 siung bawang putih

· 3 cm jahe

· 1 sdm ketumbar

· 5 buah cengkeh