Tidak Sulit Bikinnya, Ini Resep Tumis Daun Singkong agar Enak dan Tidak Pahit

JawaPos.com – Daun singkong merupakan salah satu sayuran khas Indonesia yang mudah ditemukan dan memiliki beragam manfaat bagi kesehatan tubuh. Sayuran ini kerap menjadi pilihan menu rumahan karena sederhana namun tetap bergizi.

Meski begitu, tidak sedikit orang yang kurang menyukainya karena rasa pahit yang kadang muncul saat proses memasak. Karena itu, diperlukan teknik pengolahan yang tepat agar daun singkong bisa diolah menjadi hidangan yang lezat dan tidak pahit.

Dengan cara yang benar, daun singkong dapat dijadikan tumisan yang nikmat dan cocok disantap bersama nasi hangat. Mengutip resep dari kanal YouTube Ade Koerniawan, berikut bahan-bahan untuk membuat tumis daun singkong yang mudah dan praktis di rumah.

Bahan-bahan untuk membuat tumis daun singkong:

· 1 mangkok besar daun singkong

· 7 bawang merah

· 3 bawang putih

· 3 buah cabe merah

· Cabe keriting