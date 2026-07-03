Pemula Wajib Tahu, Ini Resep Bistik Ayam Krispi yang Juicy dan Enak

Resep Bistik Ayam Krispi yang Enak dan Menggugah Selera. (Sumber foto: YouTube Devina Hermawan ) JawaPos.com – Bistik ayam krispi menjadi salah satu menu yang cocok disajikan untuk santapan keluarga maupun saat menjamu tamu. Perpaduan lapisan luar yang renyah dengan daging ayam yang tetap lembut dan juicy membuat hidangan ini digemari oleh berbagai kalangan.

Selain memiliki cita rasa yang lezat, bistik ayam krispi juga cukup praktis untuk dibuat di rumah. Bahan-bahan yang dibutuhkan mudah ditemukan, sehingga siapa saja dapat mencoba mengolahnya sebagai menu spesial di rumah.

Bagi yang ingin membuat bistik ayam krispi sendiri, resep yang dibagikan melalui kanal YouTube Devina Hermawan dapat dijadikan panduan. Berikut bahan-bahan yang perlu disiapkan untuk membuat bistik ayam krispi.

Bahan-bahan:

Bahan marinasi:

· 2 pcs paha ayam fillet tanpa kulit

· 1 siung bawang putih halus

· 1 sdt air jahe