Logo JawaPos
HomeKuliner
Author avatar - Image
Diajeng Gentalia Rifani
Sabtu, 4 Juli 2026 | 04.33 WIB

Semua Pasti Suka, Intip Resep Terong Sambal yang Bikin Ketagihan

Resep Terong Sambal yang Menggugah Selera Makan./Tangkap Layar YouTube Ika Mardatillah - Image

Resep Terong Sambal yang Menggugah Selera Makan./Tangkap Layar YouTube Ika Mardatillah

JawaPos.com – Terong merupakan salah satu bahan makanan yang mudah diolah menjadi beragam hidangan lezat. Meski sederhana, sayuran ini dapat menghasilkan sajian dengan cita rasa yang menggugah selera jika dipadukan dengan bumbu yang tepat.

Salah satu olahan yang banyak digemari adalah terong sambal. Perpaduan rasa gurih, pedas, dan sedikit manis menjadikan menu ini cocok disajikan sebagai lauk pendamping nasi hangat. Bahkan, kelezatannya kerap membuat hidangan ini menjadi favorit di meja makan.

Bagi yang ingin mencoba membuatnya sendiri di rumah, resep terong sambal yang praktis dan mudah diikuti dapat disimak dari kanal YouTube Ika Mardatillah. Berikut bahan-bahan yang perlu disiapkan untuk membuat terong sambal.

Bahan-bahan untuk membuat terong sambal:

·       3 buah terong muda

·       Ikan asin pindang secukupnya

Bahan untuk bumbu halus:

·       6 siung bawang merah

·       4 siung bawang putih

·       4 buah cabe merah

Editor: Setyo Adi Nugroho
Tags
Artikel Terkait
Dijamin Enak,Ini Resep Nasi Kulit Ayam Krispi yang Rasanya Gurih dan Pedas - Image
Kuliner

Dijamin Enak,Ini Resep Nasi Kulit Ayam Krispi yang Rasanya Gurih dan Pedas

Sabtu, 4 Juli 2026 | 04.27 WIB

Rasanya Gurih, Ini Resep Ayam Goreng Basah Khas Warung Sunda - Image
Kuliner

Rasanya Gurih, Ini Resep Ayam Goreng Basah Khas Warung Sunda

Sabtu, 4 Juli 2026 | 04.21 WIB

Jadi Favorit, Intip Resep Cireng Isi Ayam Suwir Pedas yang Rasanya Enak - Image
Kuliner

Jadi Favorit, Intip Resep Cireng Isi Ayam Suwir Pedas yang Rasanya Enak

Sabtu, 4 Juli 2026 | 00.11 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Amerika Serikat vs Bosnia dan Herzegovina di Piala Dunia 2026: The Stars and Stripes Tak Ingin Malu! - Image
1

Prediksi Skor Amerika Serikat vs Bosnia dan Herzegovina di Piala Dunia 2026: The Stars and Stripes Tak Ingin Malu!

2

Prediksi Skor Swiss vs Aljazair di Piala Dunia 2026: Granit Xhaka Cs Siap Libas El Khadra Demi Tiket 16 Besar

3

Prediksi Skor Spanyol vs Austria di Piala Dunia 2026: Lamine Yamal Jadi Pembeda 

4

Prediksi Skor Belgia vs Senegal di Piala Dunia 2026: Setan Merah Emoh Angkat Koper Lebih Dulu!

5

Brasil vs Norwegia: Memori 1994 dan 1998, Misi Balas Dendam Generasi Emas Erling Haaland di Piala Dunia 2026

6

Prediksi Skor Portugal vs Kroasia di 32 Besar Piala Dunia 2026: Joao Felix Pede Singkirkan Skuad Vatreni!

7

Prediksi Skor Inggris vs RD Kongo: Bursa Jagokan Three Lions, Opta Beri Peluang Menang 73,9 Persen

8

Silaturahmi dengan Suporter PSIS, Malut United Pastikan Tak Pakai Nama Semarang dan Siap Mengalah soal Stadion

9

Ditunggu Saja! Persebaya Surabaya Siapkan 7 Pemain Asing Baru Usai Rombak Skuad Musim Lalu

10

Prediksi Skor Portugal vs Kroasia di Piala Dunia 2026: Misi Berat Cristiano Ronaldo Cs Lolos ke 16 Besar

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore