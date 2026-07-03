Semua Pasti Suka, Intip Resep Terong Sambal yang Bikin Ketagihan

JawaPos.com – Terong merupakan salah satu bahan makanan yang mudah diolah menjadi beragam hidangan lezat. Meski sederhana, sayuran ini dapat menghasilkan sajian dengan cita rasa yang menggugah selera jika dipadukan dengan bumbu yang tepat.

Salah satu olahan yang banyak digemari adalah terong sambal. Perpaduan rasa gurih, pedas, dan sedikit manis menjadikan menu ini cocok disajikan sebagai lauk pendamping nasi hangat. Bahkan, kelezatannya kerap membuat hidangan ini menjadi favorit di meja makan.

Bagi yang ingin mencoba membuatnya sendiri di rumah, resep terong sambal yang praktis dan mudah diikuti dapat disimak dari kanal YouTube Ika Mardatillah. Berikut bahan-bahan yang perlu disiapkan untuk membuat terong sambal.

Bahan-bahan untuk membuat terong sambal:

· 3 buah terong muda

· Ikan asin pindang secukupnya

Bahan untuk bumbu halus:

· 6 siung bawang merah

· 4 siung bawang putih