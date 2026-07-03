Rasanya Gurih, Ini Resep Ayam Goreng Basah Khas Warung Sunda

JawaPos.com -- Ayam goreng basah khas warung Sunda menjadi salah satu sajian yang banyak diminati karena menawarkan cita rasa gurih dengan bumbu yang meresap hingga ke dalam daging. Teksturnya yang lembut dan tetap juicy membuat hidangan ini memiliki daya tarik tersendiri bagi para pencinta kuliner.

Berbeda dengan ayam goreng pada umumnya yang dimasak hingga kering, ayam goreng basah hanya digoreng sebentar sehingga bagian dalamnya tetap empuk dan kaya rasa. Proses memasak tersebut menghasilkan sajian yang lezat dan cocok disantap bersama nasi hangat.

Bagi yang ingin mencoba membuatnya sendiri, resep ayam goreng basah khas warung Sunda yang dibagikan melalui kanal YouTube Ika Mardatillah bisa dijadikan panduan. Berikut bahan-bahan yang perlu disiapkan untuk membuat hidangan tersebut.

Bahan-bahan ayam goreng basah khas warung Sunda:

· 1 ekor ayam pejantan

· 8 siung bawang putih

· 1 ruas kunyit

· 1 ruas jahe

· 1 sdm ketumbar