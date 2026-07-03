Jadi Favorit, Intip Resep Cireng Isi Ayam Suwir Pedas yang Rasanya Enak

Resep Cireng Isi Ayam Suwir Pedas yang Enak dan Cocok Jadi Camilan./Tangkap Layar YouTube Ika Mardatillah
JawaPos.com – Cireng merupakan camilan khas Sunda yang berbahan dasar tepung tapioka dan kini semakin populer dengan berbagai variasi isian, salah satunya cireng isi ayam suwir pedas.
Perpaduan tekstur renyah di bagian luar dengan isian ayam suwir yang gurih dan pedas membuat camilan ini cocok dinikmati dalam berbagai suasana, baik sebagai teman bersantai maupun hidangan ringan di waktu luang.
Selain rasanya yang lezat, cireng isi ayam suwir pedas juga tergolong mudah dibuat di rumah dengan bahan yang sederhana.
Bagi yang ingin mencoba, resep ini bisa diikuti seperti yang dibagikan melalui kanal YouTube Ika Mardatillah.
Berikut bahan-bahan serta cara membuat cireng isi ayam suwir pedas yang praktis dan cocok dijadikan camilan sehari-hari.
· 400 gram tepung tapioka
· 100 gram tepung terigu
· 1 sdm bawang putih bubuk
· 1 sdt garam
· 1 sdt penyedap rasa
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