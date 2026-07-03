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Diajeng Gentalia Rifani
Sabtu, 4 Juli 2026 | 00.04 WIB

Bikinnya Gak Ribet, Ini Resep Pepes Ikan Tongkol yang Enak

Resep Pepes Ikan Tongkol yang Bikin Nagih./Tangkap Layar YouTube Ika Mardatillah - Image

Resep Pepes Ikan Tongkol yang Bikin Nagih./Tangkap Layar YouTube Ika Mardatillah

JawaPos.com – Pepes ikan tongkol merupakan salah satu hidangan tradisional Nusantara yang banyak digemari karena cita rasanya yang gurih, pedas, serta kaya akan bumbu rempah. Sajian ini kerap menjadi favorit karena menghadirkan rasa yang khas dan menggugah selera.

Selain lezat, pepes ikan tongkol juga dikenal lebih sehat karena proses memasaknya dilakukan dengan cara dikukus tanpa penggunaan minyak berlebih. Hal ini membuatnya cocok dikonsumsi sebagai menu harian.

Bagi yang ingin mencoba membuatnya di rumah, resep pepes ikan tongkol yang praktis dan nikmat dapat diikuti seperti yang dibagikan melalui kanal YouTube Ika Mardatillah. Berikut bahan-bahan dan cara membuat pepes ikan tongkol yang cocok dijadikan menu makan siang.

·       7 slice ikan tongkol

·       12 buah cabe merah besar

·       10 siung bawang putih

·       8 siung bawang merah

·       4 kemiri

·       10 cabe rawit

·       1/2 sdt asam Jawa

Editor: Setyo Adi Nugroho
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