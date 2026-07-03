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Diajeng Gentalia Rifani
Jumat, 3 Juli 2026 | 23.59 WIB

Cocok Jadi Menu Harian, Ini Resep Tumis Toge Ikan Asin yang Pasti Disukai Keluarga di Rumah

Resep Tumis Toge Ikan Asin yang Enak dan Bikin Nambah Nasi./Tangkap Layar YouTube Ade Koerniawan - Image

Resep Tumis Toge Ikan Asin yang Enak dan Bikin Nambah Nasi./Tangkap Layar YouTube Ade Koerniawan

JawaPos.com – Tumis toge ikan asin merupakan salah satu menu rumahan yang sederhana namun memiliki cita rasa gurih dan menyegarkan. Hidangan ini cukup populer karena mudah dibuat serta cocok disantap dalam berbagai kesempatan.

Selain praktis, bahan-bahan yang digunakan juga tergolong murah dan mudah ditemukan di pasar tradisional. Kombinasi toge yang renyah dengan ikan asin yang gurih menghasilkan rasa yang nikmat, terutama jika disajikan dengan nasi hangat.

Mengutip resep dari kanal YouTube Ade Koerniawan, berikut bahan-bahan serta cara membuat tumis toge ikan asin yang ekonomis dan cocok dijadikan menu harian di rumah.

·       2 ons toge

·       2 jempol kecil ikan asin jambal roti

·       6 siung bawang merah

·       4 siung bawang putih

·       1/2 buah cabe merah besar

·       1/2 buah cabe ijo besar

·       Kaldu jamur secukupnya

Editor: Setyo Adi Nugroho
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