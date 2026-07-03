Sangat Indah dan Sejuk, Ini 3 Tempat Makan di Kediri dengan Nuansa Alam yang Menenangkan

Rekomendasi 3 Tempat Makan yang Enak dengan Nuansa Alam di Kediri./Instagram @kedaikopi66
JawaPos.com – Selain dikenal sebagai kota yang kaya akan wisata sejarah, Kediri juga memiliki beragam destinasi kuliner yang menawarkan suasana alam yang sejuk dan menenangkan. Tempat-tempat makan ini menjadi pilihan menarik bagi siapa saja yang ingin menikmati hidangan lezat sambil bersantai di tengah lingkungan yang asri.
Bagi kamu yang ingin melepas penat setelah menjalani aktivitas sehari-hari, sejumlah tempat makan bernuansa alam di Kediri dapat menjadi destinasi yang patut dikunjungi. Suasana yang nyaman dipadukan dengan sajian kuliner yang menggugah selera menjadikan tempat-tempat ini cocok untuk bersantap bersama keluarga, teman, maupun pasangan.
Berikut tiga rekomendasi tempat makan di Kediri yang menyajikan makanan lezat dengan nuansa alam yang menenangkan dan layak masuk dalam daftar destinasi kuliner yang wajib dicoba.
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1. Kedai Kopi 66
Kedai Kopi 66 ini merupakan tempat makan yang memiliki pemandangan alam pohon pinus yang indah dan dapat memanjakan mata para pengunjung yang mengunjungi tempat ini.
Tak hanya itu saja, tempat makan di Kedai Kopi 66 ini memiliki suasana teduh dan segar yang membuat para pengunjung betah untuk berlama-lama di tempat makan ini.
Dilansir dari akun Instagram @kedaikopi66, tempat makan ini menawarkan banyak menu makanan, seperti nasi tiwul goreng, nasi goreng mawut, nasi jagung goreng, gulai ikan asap, ayam bakar, seblak ceker, dan menu makanan lainnya.
Terdapat juga menu minuman di Kedai Kopi 66, seperti wedang uwuh, jus naga, beras kencur, lemon tea, es bajigur, melon squash, dan menu minuman lainnya.
Untuk harga, makanan dan minuman di Kedai Kopi 66 dikenakan harga berkisar Rp 20 ribuan dan tempat makan ini berlokasi di Tunggul Sunnah, Selopanggung, Semen, Kabupaten Kediri, Jawa Timur.
2. Warung Pring Bambu
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