Rekomendasi Tempat Makan Murah Meriah di Bandung yang Nyaman untuk Tempat Berkumpul Kantor Ataupun Acara Keluarga

Ilustrasi masakan khas Sunda/YouTube @10bestid
JawaPos.com-Berwisata di tengah bulan atau akhir gajian menjadi berat untuk direalisasikan.
Terutama jika tiba-tiba ada agenda kumpul kantor, kerja kelompok, ataupun kumpul keluarga yang membutuhkan tempat makan dengan kapasitas besar dan fasilitas lengkap.
Namun anda tidak perlu khawatir. Bandung selalu punya banyak pilihan tempat makan yang cocok untuk berbagai kalangan.
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Anda dapat menemukan tempat makan dengan area parkir yang luas, mushola, WIFI kencang, colokan listrik, sampai playground untuk anak.
Soal harga? Tidak perlu cemas, meskipun fasilitasnya terbilang lengkap, tempat makan di bawah ini tetap ramah di kantong dengan harga menu mulai dari ribuan sampai puluhan ribu saja.
Penasaran dimana saja tempat makan murah meriah namun fasilitas yang lengkap di Bandung? Berikut rekomendasi dari i kanal YouTube @10bestid untuk anda.
Yogurt Cisangkuy
Kedai yogurt cisangkuy berlokasi di Jl. Cisangkuy No. 66, Citarum. Kedai ini menyediakan aneka olahan berbahan dasar yogurt segar. Ada yogurt plain homemade sampai smoothies yogurt yang menyegarkan. Selain menu utama berupa olahan yogurt, di sini anda juga dapat memesan menu lain seperti bakmi, rawon, ketoprak, aneka bakso, sampai pangsit chili oil. Hidangan yang ditawarkan juga cukup beragam dengan harga mulai dari Rp 20.000. Yogurt cisangkuy beroperasi setiap hari mulai dari pukul 08.00-17.00. Fasilitasnya juga lengkap, mulai dari area parkir yang luas, mushola, toilet, sampai tempat duduk yang banyak.
Juru Sambal Burangrang
Juru Sambal Burangrang menawarkan aneka masakan khas Sunda. Berlokasi di Jl. Burangrang No. 5, Malabar, tempat makan yang satu ini menyajikan aneka hidangan khas Sunda dengan cita rasa otentik yang memanjakan lidah. Soal harga juga cukup ramah di kantong, mulai dari Rp 18.000-Rp 30.000 untuk menu paket.
Di sini anda dapat memesan menu khas Sunda yang beragam mulai dari ikan nila goreng, ayam goreng, jukut goreng, dan istimewanya di sini tersedia 15 pilihan sambal serta fasilitas lengkap, seperti parkir yang luas, mushola, toilet, serta area tempat duduk yang nyaman.
Limarasa Braga
Lima Rasa braga berlokasi di Jl.Braga No, 36. Hidangan di Lima Rasa braga menghadirkan aneka masakan khas nusantara mulai dari aneka olahan iga, ayam goreng, dan bakso. Harga menunya cukup terjangkau berkisar antara Rp 15.000-Rp 75.000 . Fasilitas yang tersedia juga lengkap seperti area parkir, mushola, toilet, serta pilihan tempat duduk di kursi maupun lesehan.
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