Liburan ke Puncak? Wajib Mampir ke Deretan Tempat Makan Sunda Legendaris yang Bikin Acara Kumpul Keluarga Tambah Betah

Ilustrasi tempat makan sunda/YouTube @10bestid
JawaPos.com-Pergi ke Puncak bersama keluarga adalah agenda healing yang paling menyenangkan.
Selain menikmati udara yang sejuk dan pemandangan alam yang indah, berlibur terasa kurang lengkap tanpa pelesir menyibak wisata kuliner di daerah puncak.
Mulai dari masakan sunda sampai sate maranggi yang legendaris, kawasan puncak memiliki banyak tempat makan dengan nuansa homey yang cocok untuk tempat bersantap bersama keluarga.
Mengutip informasi dari kanal YouTube @10bestid pada (1/7), restoran berikut adalah tempat makan favorit di puncak yang menawarkan hidangan lezat dan nuansa nyaman untuk keluarga anda.
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Dulang Restoran
Dulang Restoran adalah tempat makan ala Sunda yang telah berdiri selama puluhan tahun. Dulang restomengusung suasana asri dengan lantunan musik sunda. Tempat ini menyajikan beragam menu sunda yang khas seperti nasi timbel, liwet, sop buntut, cah atuco, ikan mas bakar, bekakak ayam, ikan gurame asam manis, dan tutug oncom. Harga yang ditawarkan juga cukup terjangkau mulai dari Rp 40.000, dengan porsi besar yang cocok untuk dinikmati bersama seluruh anggota keluarga.
Puncak Pass Resort
Puncak pass resort telah berdiri sejak tahun 1948. Berbeda dari yang sebelumnya. restoran ini menawarkan berbagai hidangan khas Belanda seperti klappertaart, banana split, bitterballen,erwtensoep, sampai holland sepo virchase. Menariknya, harga yang ditawarkan juga cukup terjangkau, mulai dari Rp 39.000.
Rumah Makan Bumi Aki
Rumah makan bumi aki sudah beroperasi sejak tahun 1988. Restoran ini menawarkan suasana khas Sunda yang nyaman, sejuk, homey, dan asri. Sehingga, anda dan keluarga semakin betah menyantap menu yang dihidangkan. Selain itu, menu yang ditawarkan juga cukup terjangkau mulai dari Rp 40.000. Anda dapat memesan menu sop buntut, gurame bakar, atau ayam goreng lalapan.
Sate Maranggi Sari Asih
Suasana puncak yang sejuk, paling pas ditemani hidangan bakaran, salah satunya sate maranggi. Warung sate maranggi yang paling terkenal dan legendaris di kawasan puncak adalah sate maranggi sari asih yang sudah berjualan sejak 26 tahun lalu. Tempat ini menyajikan sate daging sapi dengan tekstur empuk dan cita rasa gurih, dipadukan dengan sambal tomat segar serta ketan bakar dan juga sambal oncomnya yang lezat.
Warung Sate Shinta
Warung sate shinta adalah spesialis sate daging kambing di puncak. Berlokasi diJl. Raya Cipanas, warung sate shinta hanya menyajikan sate kambing dan tongseng yang dibuat dari daging kambing muda. Sehingga teksturnya lebih empuk dan juicy serta dengan cita rasa yang gurih. Harga yang ditawarkan juga terjangkau, mulai dari Rp 40.000.
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