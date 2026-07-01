Logo JawaPos
HomeKuliner
Author avatar - Image
Shania Vivi Armylia Putri
Rabu, 1 Juli 2026 | 20.57 WIB

Liburan ke Puncak? Wajib Mampir ke Deretan Tempat Makan Sunda Legendaris yang Bikin Acara Kumpul Keluarga Tambah Betah

Ilustrasi tempat makan sunda/YouTube @10bestid&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; - Image

Ilustrasi tempat makan sunda/YouTube @10bestid&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;

JawaPos.com-Pergi ke Puncak bersama keluarga adalah agenda healing yang paling menyenangkan.

Selain menikmati udara yang sejuk dan pemandangan alam yang indah, berlibur terasa kurang lengkap tanpa pelesir menyibak wisata kuliner di daerah puncak. 

Mulai dari masakan sunda sampai sate maranggi yang legendaris, kawasan puncak memiliki banyak tempat makan dengan nuansa homey yang cocok untuk tempat bersantap bersama keluarga. 

Mengutip informasi dari kanal YouTube @10bestid pada (1/7), restoran berikut adalah tempat makan favorit di puncak yang menawarkan hidangan lezat dan nuansa nyaman untuk keluarga anda. 

Dulang Restoran adalah tempat makan ala Sunda yang telah berdiri selama puluhan tahun. Dulang restomengusung suasana asri dengan lantunan musik sunda. Tempat ini menyajikan beragam menu sunda yang khas seperti  nasi timbel, liwet, sop buntut, cah atuco, ikan mas bakar, bekakak ayam, ikan gurame asam manis, dan tutug oncom. Harga yang ditawarkan juga cukup terjangkau mulai dari Rp 40.000, dengan porsi besar yang cocok untuk dinikmati bersama seluruh anggota keluarga.

Puncak pass resort telah berdiri sejak tahun 1948. Berbeda dari yang sebelumnya. restoran ini menawarkan berbagai hidangan khas Belanda seperti  klappertaart, banana split, bitterballen,erwtensoep, sampai holland sepo virchase. Menariknya, harga yang ditawarkan juga cukup terjangkau, mulai dari Rp 39.000.

Rumah makan bumi aki sudah beroperasi sejak tahun 1988. Restoran ini menawarkan suasana khas Sunda yang nyaman, sejuk, homey, dan asri. Sehingga, anda dan keluarga semakin betah menyantap menu yang dihidangkan. Selain itu, menu yang ditawarkan juga cukup terjangkau mulai dari Rp 40.000. Anda dapat memesan menu sop buntut, gurame bakar, atau ayam goreng lalapan.

Suasana puncak yang sejuk, paling pas ditemani hidangan bakaran, salah satunya sate maranggi. Warung sate maranggi yang paling terkenal dan legendaris di kawasan puncak adalah sate maranggi sari asih yang sudah berjualan sejak 26 tahun lalu. Tempat ini menyajikan sate daging sapi dengan tekstur empuk dan cita rasa gurih, dipadukan dengan sambal tomat segar serta ketan bakar dan juga sambal oncomnya yang lezat.

Warung sate shinta adalah spesialis sate daging kambing di puncak. Berlokasi diJl. Raya Cipanas, warung sate shinta hanya menyajikan sate kambing dan tongseng yang dibuat dari daging kambing muda. Sehingga teksturnya lebih empuk dan juicy serta dengan cita rasa yang gurih. Harga yang ditawarkan juga terjangkau, mulai dari Rp 40.000.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Tags
Artikel Terkait
10 Kuliner Legendaris dan Viral di Jogja yang Wajib Dicoba, Dari Gudeg hingga Sate Klatak - Image
Kuliner

10 Kuliner Legendaris dan Viral di Jogja yang Wajib Dicoba, Dari Gudeg hingga Sate Klatak

Senin, 29 Juni 2026 | 02.03 WIB

Menyusuri Jejak Rasa di Pasar Klojen Malang, 5 Kuliner Legendaris yang Bikin Lidah Bernostalgia - Image
Kuliner

Menyusuri Jejak Rasa di Pasar Klojen Malang, 5 Kuliner Legendaris yang Bikin Lidah Bernostalgia

Kamis, 25 Juni 2026 | 06.53 WIB

20 Tempat Sarapan Enak di Bandung, dari Kuliner Legendaris hingga Kafe Kekinian yang Wajib Dicoba - Image
Kuliner

20 Tempat Sarapan Enak di Bandung, dari Kuliner Legendaris hingga Kafe Kekinian yang Wajib Dicoba

Kamis, 25 Juni 2026 | 05.51 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Brasil vs Jepang di Piala Dunia 2026: Kans Selecao Lolos 16 Besar Lewat Adu Penalti - Image
1

Prediksi Skor Brasil vs Jepang di Piala Dunia 2026: Kans Selecao Lolos 16 Besar Lewat Adu Penalti

2

Prediksi Skor Pantai Gading vs Norwegia di Piala Dunia 2026: Misi Erling Haaland Pulangkan Wakil Afrika

3

Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris PT Krakatau Posco, Netizen: Muak Sekali

4

Sejarah! Indonesia Juara AVC Men's Cup 2026 Hancurkan Korea Selatan 3-0

5

Prediksi Skor Jerman vs Paraguay di Piala Dunia 2026: Der Panzer Bisa Amankan Tiket 16 Besar dalam 90 Menit

6

Prediksi Skor Meksiko vs Ekuador di 32 Besar Piala Dunia 2026: Panggung Pembuktian Tuan Rumah!

7

Prediksi Susunan Pemain Timnas Brasil vs Jepang di 32 Besar Piala Dunia 2026: Marquinhos Akui Samurai Biru Sedang Percaya Diri

8

Prediksi Susunan Pemain Timnas Norwegia vs Pantai Gading di 32 Besar Piala Dunia 2026: Sudah Lakukan Rotasi, Martin Odegaard Siap Menan

9

Pakai Tas Mewah, Tiga Pengasuh Anak-anak Raffi Ahmad-Nagita Slavina Sedang Asik Liburan Jadi Sorotan

10

Prediksi Skor Belanda vs Maroko di Piala Dunia 2026: Oranje Dijagokan Menang Tipis Kontra Singa Atlas

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore