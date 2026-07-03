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Diajeng Gentalia Rifani
Jumat, 3 Juli 2026 | 23.37 WIB

Sangat Praktis, Resep Kol Tumis Telur Ini Cocok Jadi Menu Harian di Rumah

Resep Kol Tumis Telur yang Enak dan Praktis - Image

Resep Kol Tumis Telur yang Enak dan Praktis

JawaPos.com - Kol tumis telur menjadi salah satu pilihan menu rumahan yang praktis dan cocok disajikan untuk berbagai waktu makan.

Selain memiliki cita rasa yang lezat, hidangan ini juga mudah diolah dengan bahan-bahan yang sederhana dan mudah ditemukan di pasaran.

Proses memasaknya yang singkat menjadikan kol tumis telur sebagai menu andalan untuk sarapan, makan siang, maupun makan malam.

Mengutip resep dari akun YouTube Devina Hermawan, berikut bahan-bahan dan cara membuat kol tumis telur yang lezat, hemat, serta mudah dipraktikkan di rumah.

Bahan-bahan kol tumis telur:

·       180 gram kol

·       2 butir telur

·       3 siung bawang putih

·       2 buah cabai rawit merah (opsional)

·       2 sdm minyak

Editor: Setyo Adi Nugroho
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