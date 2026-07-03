Rekomendasi Kuliner Viral Tangerang yang Wajib Dicoba, Jangan Sampai Terlewat Kelezatan Ketoprak Indomie Super Jumbo

JawaPos.com-Tangerang, merupakan surga kuliner viral yang tidak kalah populer seperti kawasan Ibu Kota Jakarta.

Beragam pilihan makanan viral, unik, legendaris, sampai affordable, dapat anda temukan di kawasan Tangerang.

Di sini anda juga dapat menemukan berbagai tempat makan enak mulai dari restoran sampai street food yang menawarkan menu unik dan tidak biasa.

Mulai dari indomie ketoprak yang mengenyangkan sampai steak tower kualitas premium yang akan memanjakan lidah anda.

Jika anda sedang berada di kawasan Tangerang jangan lewatkan untuk menikmati berbagai kuliner viral berikut ini.

Mengutip informasi dari kanal YouTube @10bestid, berikut adalah daftar makanan paling viral di Tangerang.

Seporsi Mie Kari

Seporsi mie kari berlokasi di Jl. Bayangkara Pusdiklantas No.55 Pakualam, Serpong Utara. Tempat ini menyediakan mie dengan kuah kari yang hangat dan menggugah selera. Kedai mie ini menyajikan varian rasa original dan bara, dengan tingkat kepedasan yang bisa disesuaikan selera. Di sini anda dapat menambah topping ekstra seperti kikil dan urat. Harga yang ditawarkan juga cukup terjangkau, mulai dari Rp 35.000.

Dragon Hotpot Gading Serpong

Dragon hot pot menjadi salah satu kuliner paling viral di Tangerang, berkat konsep unik dengan mangkuk besar yang terdapat 24 jenis varian kuah, aneka topping, dan konsep sharing, Pengunjung bebas mengambil aneka topping mulai dari daging, seafood, sayuran, sampai bakso, yang kemudian ditimbang sebelum dibayar. Selain itu, dragon hot pot juga menghadirkan promo AYCE setiap hari rabu.

Sambal Bakar Indonesia

Sambal bakar indonesia berlokasi di Jl. Veteran Tangerang. Restoran ini menawarkan sensasi menikmati menu sambal bakar yang disajikan di atas cobek yang dibakar, beserta pilihan lauk seperti ayam dan udang. Perpaduan lauk pauk dan sambal bakar menghasilkan aroma yang smoky dan cita rasa pedas yang khas. Sehingga, memberikan pengalaman makan yang berbeda dan menggugah selera.

Murame