Korean Food Paling Otentik se Jakarta-Tangerang, Sensasi Pedas dengan Rempah-Rempah yang Terasa

JawaPos.com-Selain boyband dan drama korea yang mendunia, korean food juga menjadi daya tarik yang sulit ditolak.

Kerap hadir di setiap scene drakor, korean food dikenal memiliki tampilan yang menggugah selera dengan cita rasa yang cocok di lidah masyarakat Indonesia.

Mulai dari korean BBQ, odeng, tteokbokki, ramyeon,dakbal, mandu, jjampong, buldak, sampai saus gochujang, semuanya menjadi hidangan favorit, terutama di kalangan anak muda.

Bagi anda pecinta drama korea sudah pasti ingin mencoba berbagai menu otentik. Di Jakarta dan Tangerang, terdapat beberapa restoran korean food terbaik yang menyajikan cita rasa yang otentik.

Merangkum informasi dari kanal YouTube @riasukmawijaya, berikut adalah rekomendasi tempat makanan korean food yang paling best seller di Jakarta dan Tangerang.

Jjukumi Joa

Jjukumi Joa adalah korean resto yang berlokasi di Ruko Pisa Grande, A No. 16 Tangerang. Restoran ini buka mulai pukul 11.00-22.00. Restoran ini terkenal sebagai spesialisnya menu baby octopus. Terkenal dengan Jjukumi Bokkeum yang Isinya terdiri dari baby octopus, saus gochujang, mandu, dan keju mozzarella, hidangan ini menjadi sempurna saat disajikan bersama seporsi nasi hangat. Jjukumi joa dibanderol dengan harga Rp 175.000. Selain itu, anda juga wajib memesan dakbal dengan harga Rp 97.000.

Gangnom ID

Gangnom ID sudah terkenal bagi para pecinta anabul. Cafe ini mengusung konsep unik karena selain menyajikan hidangan korea, pengunjung juga bisa bermain dengan anjing bichon, berlokasi di Aniva Grande, Ruko, Gading Tangerang. Cafe ini buka setiap hari, mulai pukul 10.00-22.00. Menu yang wajib anda pesan diantaranya beef ramyeon (Rp 60.000) menggunakan dashi, rumput laut, ikan korea, dan jamur.

Yangnyeom Useol berbahan dasar lidah sapi (Rp 65.000), honey soy garlic chicken wings yang manis-gurih dan aromatik (Rp 50.000), serta rose tteokbokki 80.000. Selain itu tersedia juga menu lezat lainnya seperti jjampang, chicken cheese buldak, dan japchae.

Ga Ya Sung

Ga Ya Sung bertempat di Wijaya Grand Centre Jl. Dharmawangsa Raya No. 48. Restoran ini memiliki ukuran super luas bahkan sampai memiliki ruangan privat. Ga Ya Sung buka mulai pukul 10.00-22.00. Ga Ya Sung menyajikan perpaduan hidangan chinese food dan makanan korea, Menu yang wajib dipesan antara lain Jaengban chajang (Rp 90.000), chicken garlic butter, dan gun mandu (Rp 75.000).

Doma Resto