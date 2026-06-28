Rekomendasi Laksa Khas Tangerang, Kuah Kaldu Berempah Kaya Rasa dengan Sentuhan Unik Kacang Hijau yang Bikin Rasanya Semakin Gurih

JawaPos.Com - Laksa menjadi salah satu kuliner legendaris dari Tangerang. Perpaduan budaya tionghoa dan Melayu menciptakan hidangan yang khas yang lezat.

Hidangan ini umumnya disajikan dengan bihun putih yang kenyal, kuah santan berempah, telur rebus, dan taburan daun kucai, serta siraman kuah santan yang gurih dan berempah.

Uniknya, laksa Tangerang menggunakan kacang hijau rebus di dalam kaldunya, yang menambah tekstur sekaligus cita rasa gurih alami.

Jika anda sedang mencari kuliner laksa paling otentik di Kota Tangerang, berikut rekomendasi dari kanal Youtube @10bestid, berupa laksa Tangerang yang paling dicari dan selalu ramai antrian.

Laksa Benteng Pak Masitar

Laksa Benteng Pak Masitar sudah sangat populer dan legendaris di kawasan Pasar Lama Tangerang. Pak Masitar sudah berjualan laksa selama 30 tahun. Pak Masitar menghidangkan laksa vegetarian, dimana beliau tidak menggunakan kaldu ayam sebagai kuah laksa, melainkan menggunakan sari kacang hijau dan santan kental untuk menciptakan rasa gurihnya. Selain itu, pak masitar memproduksi bihun sendiri alias home made, sehingga rasanya semakin otentik dan khas.

Menariknya, laksa di sini tidak menggunakan ayam atau ati ampela. Seporsinya berisi bihun, kuah yang berempah, tah atau telur rebus, lalu ditaburi daun kucai serta bawang goreng yang berlimpah. Satu porsinya dibanderol dengan harga Rp 15.000.

Laksa Bihun Cie Ikim

Lkasa bihun cie ikim bertempat di Jl. K. Haji Saleh Ali No.89. Laksa ini sangat mudah ditemukan, karena berada tepat di seberang kedai jus kode . seporsi laksa cie ikim terdiri dari bihun yang lembut, tauge segar, telur rebus, taburan ebi di atasnya, daun kemangi, potongan ayam suwir yang melimpah, serta bawang merah goreng yang gurih.