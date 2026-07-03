Tidak Perlu Jauh-Jauh ke Bali, Pizza Bar Paling Estetik di Pacitan Ini Tawarkan Sensasi Sunset Pinggir Pantai

Ilustrasi Hongclub dan Pizzeria/Dokumentasi pribadi Shania Vivi Armylia Putri
JawaPos.com-Berkunjung ke Pacitan terasa kurang lengkap jika hanya menikmati wisata pantainya.
Kota ini ternyata juga memiliki sejumlah pizza bar dengan konsep tropical beach yang menawarkan suasana pantai ala-ala pulau Dewata.
Jangan khawatir, semua menu di tempat rekomendasi berikut sudah pasti halal dan dibanderol dengan harga yang terjangkau, mulai dari Rp 40.000 per loyang.
Anda juga dapat memilih pizza bergaya chicago style ataupun new york style dengan beragam menu signature yang unik dan tidak bisa ditemukan di tempat lain.
Tidak hanya menyajikan pizza home made, setiap tempat juga menawarkan atmosfer dan nuansa artsy dengan view langsung ke tengah pantai.
Menikmati pizza yang hangat, sambil menyaksikan sunset juga menjadi pengalaman yang unik dan sayang anda lewatkan saat di Pacitan.
Jika anda sudah penasaran, di mana saja anda dapat menemukan pizza bar di Pacitan, berikut rekomendasinya berdasarkan hasil kunjungan kami dan ulasan dari google maps.
Hungry and Chill By Hong Club
Hungry and Chill By Hong Club merupakan pizza bar di kawasan Pantai Pancer Door, Barean Pacitan. Restoran ini buka mulai pukul 14.30-22.00 WIB. hong club mengusung konsep tropis dan artsy dengan view langsung ke tepi pantai. Sehingga cocok untuk menikmati sunset sambil menyantap pizza home made.
Restoran ini menggunakan dua tipe pizza yakni new york style dan chicago style. Menu yang tersedia antara lain Margherita dengan topping saus spesial, tomat, dan keju mozzarella (Rp 45.000), Fire Sunset yang berisi topping saus spesial, mozzarella, sosis, dan sambal pedas (Rp 55.000), Hello sunrise dengan saus spesial, mozzarella dan daging asap (Rp 55.000), serta tropical pancer yang memadukan saus spesial, mozzarella, jagung, dan nanas segar (Rp 50.000).
Untuk minuman tersedia aneka kopi spesial mulai dari butterscotch, latte, cappuccino, serta minuman signature sunrise dan sunset, sampai mocktail, teh, dan milkshake.
Prediksi Skor Amerika Serikat vs Bosnia dan Herzegovina di Piala Dunia 2026: The Stars and Stripes Tak Ingin Malu!
Prediksi Skor Swiss vs Aljazair di Piala Dunia 2026: Granit Xhaka Cs Siap Libas El Khadra Demi Tiket 16 Besar
Prediksi Skor Spanyol vs Austria di Piala Dunia 2026: Lamine Yamal Jadi Pembeda
Prediksi Skor Belgia vs Senegal di Piala Dunia 2026: Setan Merah Emoh Angkat Koper Lebih Dulu!
Brasil vs Norwegia: Memori 1994 dan 1998, Misi Balas Dendam Generasi Emas Erling Haaland di Piala Dunia 2026
Prediksi Skor Portugal vs Kroasia di 32 Besar Piala Dunia 2026: Joao Felix Pede Singkirkan Skuad Vatreni!
Prediksi Skor Inggris vs RD Kongo: Bursa Jagokan Three Lions, Opta Beri Peluang Menang 73,9 Persen
Silaturahmi dengan Suporter PSIS, Malut United Pastikan Tak Pakai Nama Semarang dan Siap Mengalah soal Stadion
Ditunggu Saja! Persebaya Surabaya Siapkan 7 Pemain Asing Baru Usai Rombak Skuad Musim Lalu
Prediksi Skor Portugal vs Kroasia di Piala Dunia 2026: Misi Berat Cristiano Ronaldo Cs Lolos ke 16 Besar