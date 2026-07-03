Tidak Perlu Jauh-Jauh ke Bali, Pizza Bar Paling Estetik di Pacitan Ini Tawarkan Sensasi Sunset Pinggir Pantai

JawaPos.com-Berkunjung ke Pacitan terasa kurang lengkap jika hanya menikmati wisata pantainya.

Kota ini ternyata juga memiliki sejumlah pizza bar dengan konsep tropical beach yang menawarkan suasana pantai ala-ala pulau Dewata.

Jangan khawatir, semua menu di tempat rekomendasi berikut sudah pasti halal dan dibanderol dengan harga yang terjangkau, mulai dari Rp 40.000 per loyang.

Anda juga dapat memilih pizza bergaya chicago style ataupun new york style dengan beragam menu signature yang unik dan tidak bisa ditemukan di tempat lain.

Tidak hanya menyajikan pizza home made, setiap tempat juga menawarkan atmosfer dan nuansa artsy dengan view langsung ke tengah pantai.

Menikmati pizza yang hangat, sambil menyaksikan sunset juga menjadi pengalaman yang unik dan sayang anda lewatkan saat di Pacitan.

Jika anda sudah penasaran, di mana saja anda dapat menemukan pizza bar di Pacitan, berikut rekomendasinya berdasarkan hasil kunjungan kami dan ulasan dari google maps.

Hungry and Chill By Hong Club

Hungry and Chill By Hong Club merupakan pizza bar di kawasan Pantai Pancer Door, Barean Pacitan. Restoran ini buka mulai pukul 14.30-22.00 WIB. hong club mengusung konsep tropis dan artsy dengan view langsung ke tepi pantai. Sehingga cocok untuk menikmati sunset sambil menyantap pizza home made.

Restoran ini menggunakan dua tipe pizza yakni new york style dan chicago style. Menu yang tersedia antara lain Margherita dengan topping saus spesial, tomat, dan keju mozzarella (Rp 45.000), Fire Sunset yang berisi topping saus spesial, mozzarella, sosis, dan sambal pedas (Rp 55.000), Hello sunrise dengan saus spesial, mozzarella dan daging asap (Rp 55.000), serta tropical pancer yang memadukan saus spesial, mozzarella, jagung, dan nanas segar (Rp 50.000).