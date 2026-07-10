Partai Demokrat Resmikan Gerakan Nasional Langit Biru di Pacitan

Partai Demokrat meluncurkan Gerakan Langit Biru Indonesia ASRI yang digelar Partai Demokrat di Pantai Teleng Ria, Pacitan, Jumat (10/7) di Mataram, Nusa Tenggara Barat. (Istimewa)
JawaPos.com – Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur tidak boleh hanya berorientasi pada pembangunan fisik semata, tetapi juga harus mampu menjaga kualitas lingkungan hidup dan menghadirkan ruang hidup yang sehat bagi masyarakat.
Pesan tersebut disampaikan AHY saat meluncurkan Gerakan Langit Biru Indonesia ASRI yang digelar Partai Demokrat di Pantai Teleng Ria, Pacitan, Jumat (10/7). Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, AHY mengikuti kegiatan tersebut secara virtual karena sedang mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam agenda peresmian bendungan.
“Kalau udaranya bersih, pantainya bersih, dan langitnya biru, maka masyarakat akan hidup lebih sehat, lebih aman, lebih nyaman, dan lebih sejahtera. Itulah esensi pembangunan yang sesungguhnya,” ujar AHY.
Alumnus Harvard University itu juga menekankan, pembangunan yang baik harus menghasilkan manfaat ekonomi sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan. Menurut AHY, pantai yang bersih, sungai yang terawat, udara yang sehat, dan ruang terbuka yang lestari merupakan bagian penting dari pembangunan nasional yang berkelanjutan.
Ia menambahkan bahwa gerakan menjaga lingkungan harus menjadi budaya bersama. Infrastruktur yang kuat dan modern akan kehilangan maknanya jika kualitas lingkungan hidup terus menurun akibat kurangnya kesadaran kolektif.
Karena itu, AHY mengajak seluruh kader Demokrat untuk menjadi pelopor gerakan lingkungan di daerah masing-masing. "Jadilah pelopor gerakan lingkungan, mulai dari membersihkan sungai, menjaga pantai, hingga mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan," pungkas AHY.
Peluncuran ini dilakukan oleh Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron, dihadiri oleh Ketua Panitia Gerakan Langit Biru Ossy Dermawan, yang juga Kepala Badan Pembinaan Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (BPOKK) Partai Demokrat, Kepala Badan Pemenangan Pemilu M. Iftitah Sulaiman Suryanagara, Wakil Gubernur Jatim yang juga Ketua DPD Demokrat Jatim Emil Dardak, dan juga Bupati Pacitan Indrata Bayuaji, yang juga Ketua DPC Partai Demokrat Kab. Pacitan.
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