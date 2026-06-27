Gempa M 5,6 Pacitan Guncang Yogyakarta, BMKG Sebut Dipicu Aktivitas Subduksi

JawaPos.com - Wilayah Tenggara Pacitan, Jawa Timur, diguncang gempa bumi tektonik berkekuatan Magnitudo 5,6 pada Sabtu (27/6) pukul 14.47 WIB. Guncangan kuat ini terasa hingga wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Jawa Tengah, memicu kepanikan warga yang sedang beraktivitas di dalam rumah.

Dikutip dari Radar Jogja (JawaPos Group), kepanikan salah satunya terjadi di kawasan Maguwoharjo, Depok, Sleman. Alia Putri, seorang mahasiswi setempat, mengaku getaran gempa terasa sangat kuat saat dirinya sedang berada di dalam kamar kos.

"Gempa cukup kencang, bikin panik. Ternyata di gang kos, sudah banyak orang teriak gempa," ungkap Alia saat ditemui di lokasi kejadian, Sabtu (27/6).

Warga Khawatir Rentetan Gempa Global Guncangan juga dirasakan nyata warga di pusat Kota Yogyakarta. Linda, warga Jetis, mengaku sempat khawatir dan mengaitkannya dengan fenomena gempa bumi global yang terjadi belakangan ini.

"Iya terasa, kemarin habis baca Venezuela dilanda gempa kembar, terus di California dan Jepang ada gempa, jadi parno aja, sekarang merasakan gempa," tutur Linda.

Dia berharap situasi tetap aman dan tidak terjadi gempa susulan dengan skala yang lebih besar.

Analisis BMKG: Mekanisme Sesar Naik dan Tidak Berpotensi Tsunami Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) segera mengeluarkan parameter pemutakhiran terkait aktivitas seismik ini. Hasil analisis final BMKG menunjukkan gempa ini memiliki magnitudo M 5,3 dengan kedalaman 53 kilometer.

Episenter gempa terletak pada koordinat 9,05° LS dan 111,11° BT. Titik ini tepatnya berada di laut pada jarak 96 kilometer arah Tenggara Pacitan, Jawa Timur.