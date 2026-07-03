Resep Risol Corn Mayo, Isian Creamy dan Gurih yang Bikin Risol Mayo Naik Level

JawaPos.com - Risol mayo menjadi salah satu camilan favorit yang hampir selalu berhasil menggugah selera. Namun, jika ingin menghadirkan variasi yang lebih istimewa, Anda bisa mencoba Risol Corn Mayo, yaitu risol dengan isian perpaduan chicken rasher, jagung manis, mayones, dan telur rebus.
Resep ala @lelystaste ini menghasilkan isian yang creamy, gurih, dan sedikit manis, sehingga setiap gigitan terasa lebih kaya dibandingkan risol mayo biasa. Dengan resep kulit yang lembut dan lentur, risol ini cocok dijadikan camilan keluarga, sajian arisan, hingga ide jualan.
Keunikan resep ini terletak pada tambahan jagung manis yang memberikan tekstur dan rasa manis alami. Perpaduan mayonnaise, chicken rasher, dan telur rebus menciptakan rasa creamy gurih yang sangat cocok dipadukan dengan kulit risol yang tipis dan lembut.
Selain itu, isian ini juga lebih mengenyangkan sehingga cocok dijadikan camilan berat atau bekal.
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