Resep Risol Corn Mayo, Isian Creamy dan Gurih yang Bikin Risol Mayo Naik Level

Potret risol corn mayo dengan isian chicken rasher, jagung, mayones, dan telur rebus. (Sumber: instagram.com/@lelystaste)



JawaPos.com - Risol mayo menjadi salah satu camilan favorit yang hampir selalu berhasil menggugah selera. Namun, jika ingin menghadirkan variasi yang lebih istimewa, Anda bisa mencoba Risol Corn Mayo, yaitu risol dengan isian perpaduan chicken rasher, jagung manis, mayones, dan telur rebus.



Resep ala @lelystaste ini menghasilkan isian yang creamy, gurih, dan sedikit manis, sehingga setiap gigitan terasa lebih kaya dibandingkan risol mayo biasa. Dengan resep kulit yang lembut dan lentur, risol ini cocok dijadikan camilan keluarga, sajian arisan, hingga ide jualan.



Keunikan resep ini terletak pada tambahan jagung manis yang memberikan tekstur dan rasa manis alami. Perpaduan mayonnaise, chicken rasher, dan telur rebus menciptakan rasa creamy gurih yang sangat cocok dipadukan dengan kulit risol yang tipis dan lembut.



Selain itu, isian ini juga lebih mengenyangkan sehingga cocok dijadikan camilan berat atau bekal.

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Bahan Isian (Sekitar 30 Buah)

1 sdm margarin

1 buah bawang bombay

250 gram chicken rasher

2-3 buah jagung, dipipil dan dikukus

500 gram mayonaise

2 sdm kental manis (sesuaikan selera)

1 sdm saus sambal

1 sdt oregano

Telur rebus secukupnya



Bahan Kulit Risol (Sekitar 70 Lembar)

1 kg tepung terigu protein sedang

1 sdt garam

1 sdt kaldu bubuk

2,3 liter susu

4 butir telur



Cara Membuat Isian Risol Corn Mayo

1. Tumis Bahan

Panaskan margarin, lalu tumis bawang bombay hingga harum dan layu.

Masukkan chicken rasher, kemudian masak hingga matang.

2. Campurkan Isian

Tambahkan jagung pipil kukus ke dalam tumisan.

Masukkan mayonaise, kental manis, saus sambal, dan oregano.

Aduk hingga seluruh bahan tercampur rata, lalu dinginkan.

3. Tambahkan Telur Rebus

Potong telur rebus sesuai selera dan siapkan sebagai pelengkap isian.



Cara Membuat Kulit Risol

1. Campur Bahan

Campurkan tepung terigu, garam, dan kaldu bubuk.

Tambahkan telur dan susu sedikit demi sedikit sambil diaduk hingga adonan halus tanpa gumpalan.

2. Masak Kulit

Panaskan teflon anti lengket.

Tuang adonan secukupnya dan ratakan hingga membentuk kulit tipis.

Masak hingga kulit matang, lalu angkat dan sisihkan.



1 sdm margarin1 buah bawang bombay250 gram chicken rasher2-3 buah jagung, dipipil dan dikukus500 gram mayonaise2 sdm kental manis (sesuaikan selera)1 sdm saus sambal1 sdt oreganoTelur rebus secukupnya1 kg tepung terigu protein sedang1 sdt garam1 sdt kaldu bubuk2,3 liter susu4 butir telur1. Tumis BahanPanaskan margarin, lalu tumis bawang bombay hingga harum dan layu.Masukkan chicken rasher, kemudian masak hingga matang.2. Campurkan IsianTambahkan jagung pipil kukus ke dalam tumisan.Masukkan mayonaise, kental manis, saus sambal, dan oregano.Aduk hingga seluruh bahan tercampur rata, lalu dinginkan.3. Tambahkan Telur RebusPotong telur rebus sesuai selera dan siapkan sebagai pelengkap isian.1. Campur BahanCampurkan tepung terigu, garam, dan kaldu bubuk.Tambahkan telur dan susu sedikit demi sedikit sambil diaduk hingga adonan halus tanpa gumpalan.2. Masak KulitPanaskan teflon anti lengket.Tuang adonan secukupnya dan ratakan hingga membentuk kulit tipis.Masak hingga kulit matang, lalu angkat dan sisihkan.

Cara Membentuk Risol

1. Letakkan satu lembar kulit risol di atas permukaan datar.

2. Isi dengan campuran corn mayo dan potongan telur rebus.

3. Lipat dan gulung hingga rapat.

4. Lakukan hingga seluruh bahan habis.

5. Goreng di api sedang 3 menit hingga matang.



Pastikan isian sudah benar-benar dingin sebelum digunakan agar kulit risol tidak mudah sobek. Gunakan mayonaise berkualitas baik untuk menghasilkan rasa yang lebih creamy.



Untuk hasil yang lebih premium, Anda juga bisa menambahkan keju mozzarella atau cheddar parut ke dalam isian agar risol terasa lebih creamy dan lumer saat disantap.



Risol Corn Mayo cocok disajikan sebagai camilan sore, menu berbuka puasa, bekal sekolah, atau sajian acara keluarga.



Nikmati bersama saus sambal, mayones pedas, atau cabai rawit segar. Untuk minuman pendamping, teh hangat, kopi, atau es teh manis menjadi pilihan yang pas.



Risol Corn Mayo menawarkan perpaduan rasa creamy, gurih, dan sedikit manis yang membuat siapa pun sulit berhenti di satu buah saja. Dengan isian yang melimpah dan tekstur kulit yang lembut, resep ini layak menjadi salah satu menu andalan di rumah maupun peluang usaha kuliner.