Resep Mie Instan Ala Thai, Perpaduan Pedas, Asam, dan Gurih yang Bikin Nagih

Bahan-Bahan

1 bungkus mie instan goreng jumbo

5 siung bawang putih

5 buah cabai rawit merah

1 sdm daun ketumbar

1 sdm kecap ikan

Perasan 1/2 buah jeruk nipis

Minyak panas secukupnya

1 sdt gula merah



Cara Membuat Mie Instan Ala Thai

1. Siapkan Bumbu

Haluskan atau cincang bawang putih dan cabai rawit merah sesuai selera.

Masukkan ke dalam mangkuk, lalu tambahkan gula merah, kecap ikan, dan daun ketumbar cincang.

2. Siram dengan Minyak Panas

Panaskan minyak hingga benar-benar panas.

Tuangkan minyak panas ke atas campuran bumbu agar aroma bawang, cabai, dan daun ketumbar keluar secara maksimal.

3. Masak Mie

Rebus mie instan hingga matang sesuai petunjuk pada kemasan, lalu tiriskan.

4. Campurkan Semua Bahan

Masukkan mie yang telah matang ke dalam campuran bumbu.

Tambahkan perasan jeruk nipis, lalu aduk hingga seluruh bumbu tercampur rata dan meresap ke dalam mie.

5. Penyajian

Sajikan mie selagi hangat.

Anda dapat menambahkan topping sesuai selera agar tampilannya lebih menarik dan rasanya semakin kaya.



Gunakan kecap ikan berkualitas baik karena bahan ini menjadi kunci cita rasa khas Thailand. Tambahkan cabai sesuai tingkat kepedasan yang diinginkan.



Jika menyukai rasa yang lebih segar, Anda bisa menambahkan lebih banyak daun ketumbar dan sedikit parutan kulit jeruk nipis.



Mie Instan Ala Thai dapat dinikmati begitu saja atau dipadukan dengan berbagai topping seperti telur setengah matang, ayam goreng, udang, bakso, atau sosis.



Untuk minuman pendamping, es teh, lemon tea, atau teh Thailand dapat menjadi pilihan yang pas.



Mie Instan Ala Thai menjadi bukti bahwa bahan sederhana dapat diolah menjadi hidangan dengan cita rasa yang unik dan menggugah selera. Perpaduan rasa pedas, asam, gurih, dan segar membuat menu ini cocok dijadikan pilihan saat ingin menikmati makanan praktis dengan sensasi berbeda.